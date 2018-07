56 niños no tienen fármacos oncológicos desde hace un mes en Cochabamba

03/07/2018 - 13:48:37

Opinión.- Madres y padres de familia junto a sus hijos enfermos con cáncer protestaron en Cochabamba por la falta de medicamentos especializados para los tratamientos. Piden a la Gobernación la dotación de los fármacos de manera gratuita para dar a sus hijos una esperanza de vida.



"Son 56 niños que están afectados con el cáncer, y uno por uno han fallecido desde que mi hija está internada, 11 niños han fallecido, mi hija también cuatro veces ya se salvó de esto, gracias a Dios ya está mejor, pero por la falta de medicamentos la quimio no la están haciendo hace tres semanas", lamentó una de las madres a radio Pío XII.



Los pacientes son del Hospital del Niño oncológico Manuel Ascencio Villarroel y que sufren la suspensión de medicamentos para los tratamientos de quimioterapia.



"Yo por mi hija estoy luchando, al ver que no hay medicamentos a veces pensamos abandonar el tratamiento porque ya no me alcanza, yo también soy pobre, entonces no tengo dinero para comprar más", dijo Marisol, otra madre de familia.



Algunos de los medicamentos reclamados por las madres y los niños son: asparaginasa, vincristina y doxorrubicina.



"Que nos doten y donen medicamentos, le pedimos a la gobernación, por estos niños es que estamos saliendo a la calle, con este frío, que se pongan la mano al pecho, no hay medicamentos hace más de tres semanas", imploró otra mujer.



Como en todo el sector público, dijo otra de las madres, en el hospital Manuel Ascencio Villarroel faltan muchas cosas, desde especialistas, medicamentos hasta emergencia en oncología. "Se les ha dicho muchas veces a las autoridades que vayan al hospital, que verifiquen, no estamos mintiendo, faltan muchas cosas; ahora necesitamos el medicamento, pero aún no nos hacen llegar, hay varios tratamientos suspendidos", apuntó.



Las madres junto a sus hijos advierten que de no ser escuchadas viajarán hasta la ciudad de La Paz para hacer conocer sus necesidades.