Cuestionan que interpelación a ministros por caso Quiborax será entre masistas



03/07/2018 - 13:42:48

El Deber.- Con la premisa de cerrar las interpelaciones pendientes, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó llevar adelante este miércoles la interpelación al ministro de Minería, César Navarro y al ministro de Justicia, Héctor Arce; sin embargo, lo que despertó la alarma en la oposición parlamentaria es que este proceso será llevado adelante solo por diputados del MAS.



"Vemos que es una maniobra. El reglamento de la Asamblea dice que la interpelación solo podrá ser hecha por los diputados que la convocan, curiosamente ahora aparecen dos diputados del MAS que la semana pasada hicieron el requerimiento y aprovechando los dos tercios se lo aprobaron, cuando otras interpelaciones llevan semanas paralizadas", denunció el diputado de UD, Gonzalo Barrientos.



A su vez, Barrientos señaló que el reglamento establece también que un ministro no puede ser interpelado dos veces por un mismo tema en una misma gestión, es decir que la oposición deberá esperar hasta 2019 para plantear sus preguntas.





La bancanda del MAS se reunió este martes



El diputado de UD sostuvo que se trata de una "maniobra del MAS", porque este martes sus asambleístas se reunieron "de emergencia" con participación del Procurador Pablo Menacho, para tomar una posición sobre el tema.



"La resolución de esto seguramente será que el único responsable es Carlos de Mesa", dijo.





Se debe tratar en reserva



Por su parte, el presidente Evo Morales sugirió abordar el caso Quiborax de manera reservada por tratarse de un tema que implica la seguridad del Estado.



“Siento que como una cuestión de estado, algunos temas deberían manejarse con responsabilidad así como en una reunión les pedía sobre el tema del mar, algunos van a ser de manera pública pero algunos por una cuestión de seguridad de Estado no se va manejar de manera pública”, dijo el Mandatario según ANF.



En su cuenta de Twitter, el senador Arturo Murillo, cuestionó esta petición a raíz de que demostraría que el Gobierno trata de "ocultar" las raíces del problema.



El falsificador resultó beneficiado



El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Diego de Mesa Gisbert, dio a conocer en una publicación en su blog, que el caso Quiborax, que derivó en el pago de $us 42,6 millones a esta empresa minera, terminó premiando a David Moscoso Ruiz, empresario boliviano dueño del 49% de las acciones, a quién le correspondería $us 20,8 millones.



Lo curioso, es que Moscoso había sido juzgado y sentenciado a dos años de cárcel por la Justicia boliviana por falsificar la documentación del acta de Quiborax.