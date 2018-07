Vecinos de Tarija apoyan ley del 45% de regalías para regiones productoras de hidrocarburos



03/07/2018 - 12:58:15

Tarija, (ABI).- El dirigente cívico de la provincia O"connor, Eduardo Fernández, informó el martes que las juntas vecinales del departamento de Tarija apoyan la iniciativa de los nuevos municipios productores de hidrocarburos para que reciban el 45% de los recursos que salgan de sus regiones.



"Hemos solicitado una audiencia con el director de las juntas vecinales departamental para intercambiar criterios acerca de la ley del 45 por ciento de redistribución de regalías. La conclusión es que estamos de acuerdo en que el departamento tiene que tener una redistribución justa de regalías", informó a los periodistas.



Recordó que en semanas pasadas el sector campesino brindó su apoyo a un proyecto de ley para redistribuir las regalías departamentales y anunció que se seguirá buscando consenso con otras instituciones regionales para trabajar una norma departamental.



Por su parte, el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Abel Guzmán, afirmó que lo que se busca es un consenso regional para plantear una norma que beneficie a todas las provincias.



"A todos nos interesa que haya justicia, si se lo maneja de esa manera esto no tiene tinte político, porque no es justo que dos provincias estén sosteniendo con sus recursos a una autonomía regional del Gran Chaco, eso no es justo", agregó.



Actualmente la Región Autónoma del Gran Chaco, en base a la Ley 3038, se lleva el 45% de los ingresos departamentales por hidrocarburos, sin importar la región de donde salga la producción.