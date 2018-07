Se sientió culpable y pagó multa de estacionamiento después de 44 años



03/07/2018 - 12:56:19

RT.- Un hombre de California (EE.UU.) decidió pagar un boleto de estacionamiento luego de 44 años y para ello se puso en contacto con las autoridades de Minersville (Pensilvania) —en donde había cometido la infracción— a través de una carta por correo:



"Apreciado Departamento de Policía: Llevo más de 40 años con este boleto. Siempre he tenido la intención de pagar. Perdónenme si no doy más información. Con respeto, Dave", citan medios locales.



Los agentes subrayaron que el sobre además contenía un boleto de estacionamiento del año 1974 y cinco dólares; estaba marcado con el remitente "Me siento culpable", proveniente de California, aunque sin más datos.



El jefe de Policía, Michael Combs, señaló que el costo de la multa en ese entonces era de dos dólares, pero Dave envió cinco para costear los intereses por el tiempo de retraso.



Combs subrayó que hoy en día el importe del boleto sería de unos 20 dólares y manifestó su asombro ante el hecho de que alguien aún conserve multas de esa época, y sobre todo, que decida pagarlas. "Apreciamos que este individuo pague su boleto, y una vez más alentamos a otras personas, si tienen una multa, a que por favor paguen", afirmó.