Aumento de peso de una mujer resulta ser un quiste ovárico de 50 libras



03/07/2018 - 12:02:24

El Diario NY.- Lo que una mujer de Alabama pensó que era solo un exceso de peso era en realidad un quiste ovárico de 50 libras.



Kayla Rahn, de 30 años, confirma que su estómago comenzó a molestarla en septiembre de 2017. Tenía dificultad para respirar y dolor abdominal, pero pensó que podría ser solo por subir de peso.



“Pasé de un trabajo ajetreado a un trabajo de escritorio, así que pensé que me estaba acomodando”, dijo Rahn a Inside Edition. La paciente empezó a tratar de perder peso, pero nada funcionaba.



Incluso acudió a varios médicos que le dijeron que “cambiara su dieta” y “elimine los refrescos”.



Rahn hacía todo eso, pero cuando el peso no desapareció y el dolor de estómago persistió, comenzó a pensar que podría ser algo distinto.



“Mi estómago estaba muy duro”, cuenta Rahn.



Su confianza se veía afectada, porque aparentemente todo iba bien pero ella seguía engordando. Lo que también iba en aumento era su preocupación, ya que varias personas preguntaron si Rahn estaba embarazada.



Después de que la madre de Rahn la escuchó quejarse durante un año, animó a su hija en mayo a ir al Hospital Jackson. Allí, los médicos le hicieron una tomografía computarizada, una especie de rayos x.



Al hacerle la prueba, encontraron una masa gigante y le informaron a Rahn que necesitaría someterse a una cirugía al día siguiente.



Los médicos le informaron de que la masa probablemente era benigna, pero aún no estaban seguros de qué se trataba. Resultó ser un quiste de 50 libras en su ovario.



Los quistes ováricos son comunes en las mujeres y generalmente son inofensivos. Sin embargo, pueden ser peligrosos si crecen, a menudo causan dolor y sangrado que pueden obligar al ovario a torcerse o romperse.



Gregory Jones, obstetra y ginecólogo del hospital, dijo que era bueno que Rahn supiera que algo andaba mal.



Los médicos eliminaron con éxito los quistes y desde entonces Rahn ya ha perdido 75 libras. Ahora está mucho más feliz y se siente mejor.



Su consejo para los demás es “si un médico no escucha, ve a otro “. No te rindas “.