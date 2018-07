Maradona, se postuló para dirigir gratis a la Selección



03/07/2018 - 11:46:17

Clarín.- Diego Maradona, que ya había calificado con dureza el desempeño de la Argentina en el Mundial, mostró su tristeza por la actualidad de la Selección, superada el sábado por Francia en los octavos de final de Rusia 2018. "Todos creen que yo estoy contento, y no: a mí me duele el corazón, me duele el alma", dijo este lunes por la noche el astro argentino.



Sobre el partido con Francia, se lo vio resignado: "Ojalá Dios me diera la fuerza como para volver a una cancha. Los años y la vida pasan para todo el mundo. Y a mí me agarran los 57 años viendo a mi Selección que es vapuleada por un equipo que no creo que sea uno de los mejores del campeonato".



—Me pone muy mal todo lo que construimos con mucho esfuerzo y destruimos con mucha facilidad —continuó Diego en "De la mano del Diez", el programa que comparte con Víctor Hugo Morales en Telesur.



—¿Daría una mano otra vez, Diego, si lo llaman?, le preguntó el relator uruguayo.



—Sí. Y lo haría gratuitamente, no pediría nada a cambio.



"Rocío me mostró algo (un mensaje) en el teléfono que me conmovió mucho... No puedo hablar —dijo Diego, al borde de las lágrimas—. Me conmovió mucho por todo lo que uno sufrió por esta eliminación. Todos creen que yo estoy contento con esto. No, están equivocados. A mí me duele el corazón, me duele el alma".



Sin referirse a los jugadores ni al cuerpo técnico, el campeón en México "86 y subcampeón en Italia "90 aseguró: "Corrí tanto con mi camiseta y con mi bandera al hombro, y encarando a todo el mundo, hasta a la FIFA... Irme así no lo acepto".