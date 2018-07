Maduro impone más censura en línea para Venezuela



03/07/2018 - 11:13:06

VOA.- Varias organizaciones sin fines de lucro dedicadas a defender la libertad de acceso a internet en Venezuela denunciaron haber hallado evidencia de que el gobierno ha bloqueado la red Tor, incrementando el nivel de censura en el país.



El activista cibernético, Luis Carlos Díaz, explicó que el impacto del bloqueo a esta red, es comparable con el de los gobiernos que alrededor del mundo son reconocidos por violar, de manera sistemática, la libertad de expresión:



“En el venezolano ahora hay que configurarlo como si estuviésemos en China. Me explico mejor, significa que ahora el nivel de censura en Venezuela es similar al del gobierno, eso significa que quien quiere instalarlo debe cambiar la configuracion para burlar los bloqueos del gobierno”, dijo Díaz.



El especialista recalcó que el gobierno realiza bloqueos a varias páginas web, acción que es ilegal y violatoria de derechos de ciudadanos a estar informados. “Pero lo más importante es poder denunciarlo. Estos bloques son absolutamente discrecionales, no respetan la ley y son una violación de Derechos Humanos porque evita, impiden que los venezolanos accedan libremente a la información”, indicó.



El tema merece una explicación sobre la forma en la que los gobiernos logran bloquear este navegador y la Voz de América busco la experiencia de Vicente Pimienta para que en esta entrevista brinde detalles que esclarezcan este tipo de censura y las alternativas para los consumidores.



A su rechazo a esta modalidad de censura a la prensa y a la libre expresión, se unió el presidente del colegio de Periodistas de Venezula, Tinedo Guía.



“El colegio nacional de periodistas está criticando fuertemente esta política que va en contra del derecho ciudadano a estar informado, y verazmente. Sin embargo, los medios privados son atacados permanentemente, reciben presiónde los organismos del Estado para que algunas informaciones no salgan”, señaló Guía.



Pero no hay unanimidad en los rechazos. El también comunicador digital, afecto a la administración del presidente Nicolás Maduro, Jeison Rausseo señaló que un gran porcentaje de la información que se publica en algunas páginas web en el país, es falsa.



"Más del 60% de lo que se publica a través de plataformas digitales es mentira o esta manipulado de alguna manera. Hay medios de comunicación en Venezuela dedicadosel 100% a mentir y manipular a la gente y hacerle creer cosas que no son ciertas”.



Ciertos o no los cálculos que expone Rausseo, el hecho es que la censura afecta a reconocidos y legítimos medios, que cuestionan a la administración Maduro, como La Patilla y el periódico El Nacional.