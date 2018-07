Balda pedirá prisión preventiva para Rafael Correa



03/07/2018 - 11:01:52

La Hora.- Fernando Balda anunció que pedirá la sustitución de la medida cautelar contra el expresidente Rafael Correa, dentro del caso por el secuestro al político opositor a su Régimen.



Esto, luego de que el procesado no se presentó ayer al despacho de la jueza nacional Daniela Camacho, en Quito, para cumplir con su disposición de acudir ante ella cada 15 días.



Balda anunció que su defensa solicitará a la Interpol, a través de la jueza Camacho, una difusión roja para Correa.



Las medidas cautelares que tiene Correa podrían cambiar hoy debido a la solicitud que hizo su abogado, Caupolicán Ochoa, y que serán tratadas en la Corte Nacional de Justicia, a las 13:00.



En la audiencia, además, la jueza deberá considerar si Correa cumplió o no con la disposición de presentarse cada 15 días ante una autoridad judicial.



La alternativa de que el exmandatario se presente en el Consulado había sido formulada por la Fiscalía durante la audiencia de vinculación. Sin embargo, la jueza Camacho señaló que esa dependencia no puede cumplir con esa función, por lo que ordenó que Correa se presentara en Ecuador.



“Como expresidente es mi deseo cumplir con las exigencias procesales, a pesar de ser evidente la persecución política y judicial que he sufrido en los últimos meses”, señaló Correa en el documento que presentó ayer, donde solicitó que se certifique que se presentó en el Consulado a las 11:00 de Bélgica.



El abogado de Balda, Felipe Rodríguez, indicó que la presentación en el Consulado no es suficiente, por lo que estaría incumpliendo la orden. “Es ilegal porque la jueza no solo que ordenó que se presentará en el país sino que le prohibió presentarse en Bélgica”.



Sostiene que la jueza debe dictar hoy prisión preventiva contra Correa y solicitar la difusión roja de la Interpol. Sin embargo, varios abogados no están de acuerdo. Para Ramiro García, la presentación ante el Consulado sí “satisface el criterio del sistema en materia de la medida cautelar”, pero recalcó que cuando deberá presentarse en el país es en la audiencia de juicio.



Este criterio lo comparte la penalista Beatriz Rodríguez. “Si bien no cumplió a cabalidad, al presentarse en el consulado está actuando de buena fe y quiere decir su compromiso de comparecer al proceso”, señaló.