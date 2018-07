Paramilitares orteguistas matan bajo su ley en Nicaragua



03/07/2018 - 10:25:41

La Prensa.com.ni.- La inseguridad y el terror imperan en los pobladores de los empalmes de El Crucero y Las esquinas, rumbo a Diriamba y San Marcos, desde que el pasado 12 de junio fuerzas paramilitares afines al gobierno de Daniel Ortega desmontaron con violencia los tranques que ciudadanos tenían en esos sitios como forma de protesta cívica.



Desde entonces han ocurrido siete asesinatos, una de las víctimas fue previamente secuestrada.



Las víctimas más recientes fueron dos oficiales de la Policía, quienes fueron perseguidos y rafagueados por los armados que permanecen en el empalme de Las Esquinas, dando vía, revisando los vehículos que pasan por la zona y robando celulares.



Entre los asesinados están el inspector de Policía Ilish Aarón Urrutia y el suboficial mayor Alan Alexander Rodríguez Hernández, quienes este domingo 1 de julio de 2018 se movilizaban de Managua a Diriamba como civiles en un carro gris, pero al llegar al retén del empalme de Las Esquinas fueron detenidos por los paramilitares encapuchados.



Los agentes les explicaron a los sujetos que eran policías y que por eso andaban armados, pero como no portaban identificación, no les creyeron. Uno de los oficiales intentó comunicarse vía telefónica con su jefe, pero fue despojado de su celular.



Los oficiales intentaron huir del sitio en dirección a San Marcos, aparentemente para interponer la queja en la estación policial de ese municipio, pero fueron perseguidos por los paramilitares que se movilizaban en una camioneta Hilux, siendo alcanzados y acribillados a balazos. Se presume que hay dos personas heridas de bala que los acompañaban.



La Policía Nacional, en una escueta nota de prensa, confirmó la muerte de sus dos agentes, pero dejó más dudas que aclaraciones. No responsabilizó a ningún grupo de los hechos, como regularmente se acostumbra en los comunicados de la institución, no aclaró por qué andaban de civil, armados y sin identificación, pero los lugareños son testigos de lo que cada día pasa en el lugar y ruegan que retiren a los paramilitares.



Los habitantes de la zona manifiestan que se encuentran amenazados y que temen por sus vidas. Los pobladores de Jinotepe y Diriamba prefieren pasar las barricadas caminando o en moto que ocupar el transporte público, porque las unidades deben pasar por Las Esquinas y tienen miedo. Los conductores de vehículos particulares también temen pasar por este sector porque los paramilitares les registran sus vehículos.



Otros hechos violentos



Desde el 12 de junio que los mismos paramilitares declararon El Crucero y Las Esquinas como “primeros territorios libres de tranques” y colocaron banderas rojinegras en la zona, las violaciones a la seguridad de los pobladores que transitan por esa vía hacia Carazo han sido continuas.



Con el rostro cubierto y con armas de alto calibre en mano se esconden entre los montes que están a las orillas de las vías, mientras unos pocos quedan visibles.



Si un vehículo o un ciudadano que transita caminando por el lugar no atiende a su llamado de alto, lo persiguen, le roban y lo matan.



El sábado 16 de junio, mientras Axel García, de 24 años, se encontraba en el sector conocido como Samaria, aproximadamente a unos tres kilómetros del tranque en Las Esquinas, los paramilitares en una camioneta Hilux pasaron disparando y García resultó con una herida de bala en el glúteo izquierdo. También una mujer y un hombre fueron agredidos en el mismo incidente. Los sujetos armados además les robaron sus teléfonos.



El 18 de junio, los paramilitares asesinaron de un disparo en el ojo a José Antonio Solís Cruz, de aproximadamente 27 años, cuando supuestamente se opuso a ser requisado. Sus mismos agresores lo trasladaron en una camioneta al centro de salud de ese municipio. Se presume que el hombre murió en este puesto de salud.



El 26 de junio familiares de Víctor Manuel Hernández, de 27 años, lo reportaron como desaparecido en El Crucero y el 30 de junio apareció el cadáver flotando en una pileta detrás de un restaurante de esa localidad. La familia no cree que haya sido accidente la causa de la muerte de su pariente.



Una mujer que llegó de curiosa al lugar manifestó que la noche del jueves 28 de junio los paramilitares le robaron a su hijo de 14 años 100 córdobas y un café que había comprado en una pulpería.



Los lugareños manifestaron que están cansados de la zozobra que causan los paramilitares que disparan a cualquier hora del día o la noche y desde temprano deben permanecer encerrados en sus casas.

Otro asesinado



Otro caraceño cuyo cuerpo apareció en la morgue del Instituto de Medicina Legal en Managua es Vicente Rappaccioli, de 60 años. El cuerpo presentaba un orificio de proyectil de arma de fuego en la cabeza.



Según nota de prensa del IML, el cuerpo del infortunado ingresó el 26 de junio de 2018, a las 11:30 de la noche sin identificación, y lo describieron físicamente, al igual que la ropa que portaba para que lo identificaran sus familiares.



Rappaccioli había desaparecido el martes 26 de junio en Carazo y conducía una camioneta Mitsubishi Montero, placa CZ 13744, la cual se desconoce si ya apareció. Sus familiares habían colocado una foto de él y escribieron: “Vivo se lo llevaron y vivo lo queremos”, en redes sociales.



Gobierno admite ser responsable de paramilitares



Carlos Tünnermann Bernheim, participante en la mesa del Diálogo Nacional por parte de la sociedad civil, que busca una salida pacífica y constitucional a la crisis del país, reveló que en uno de los encuentros con el canciller de la República, Denis Moncada, jefe de la delegación del Gobierno, este admitió que los paramilitares se habían salido de control.



Según Tünnermann, a los presentes les quedó la impresión de que el Gobierno “no sabe cómo controlar a los paramilitares”.



Tünnermann y Moncada son integrantes de la mesa de trabajo del tema electoral, la cual fue formada en el proceso de Diálogo Nacional, a la par de una mesa sobre el tema judicial y una comisión de verificación y seguridad.



Tünnermann relató a LA PRENSA que en un momento dado de la reunión en la mesa de trabajo le reclamó al canciller Moncada la falta de cumplimiento de la octava recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llama a desarmar a los paramilitares.



“Él comenzó a decir que estábamos viviendo un momento de crisis, que había momentos difíciles y en un momento dado dijo (que los paramilitares) ‘se nos han salido de control’. Yo inmediatamente le respondí y le dije: pero canciller, lo que usted dice es gravísimo, porque esos paramilitares han sido armados por el Gobierno”, contó Tünnermann.



Según Tünnermann, a Moncada le insistieron sobre la gravedad de esa situación, pero él solo agregó que “era una circunstancia que se dio” y que “no la pudieron prever”.



“Quedamos con la impresión de que los grupos paramilitares que andan haciendo crímenes, asaltando propiedades y que efectivamente el Gobierno los armó, ahora no sabe cómo controlarlos. Pero si ellos los armaron, ellos tienen la responsabilidad de controlarlos”, afirmó Tünnermann.



Mientras, estas fuerzas armadas al margen legal siguen sembrando el terror en todo el país.



Origen del paramilitarismo



Para Roberto Samcam Ruiz, mayor del Ejército de Nicaragua, en retiro, el gobierno de Daniel Ortega conformó las fuerzas paramilitares por el desgaste acelerado de las fuerzas antimotines en estos meses de lucha, la falta de cobertura, el alto nivel de deserción de los policías de base por el rechazo de muchos de ellos a continuar en la orgía de sangre que el Gobierno ha emprendido en contra de un pueblo desarmado y finalmente a la posición del Ejército Nacional a no participar, al menos oficial e institucionalmente.



“Debido a estas circunstancias, los que están detrás de Daniel (Ortega) y la Rosario (Murillo), dirigiendo las acciones ‘militares’, han pasado a un nivel mayor de evolución del fenómeno paramilitar, escalando del uso disimulado de francotiradores y algunos elementos apertrechados con armas de cacería, escopetas, fusiles 22 y ciertos AK-47, a la organización de tropas estructuradas militarmente, con equipo y armamento de combate, muy bien apertrechadas”, expresó Samcam.



Los pobladores se han encargado de grabar y documentar cada una de las actuaciones de estas hordas, que hacen uso de equipos de comunicación, drones de uso militar y mucha información de Inteligencia que solo puede ser procesada y obtenida a través de las instituciones especializadas que cuentan con el personal, la técnica, la tecnología y la voluntad de hacerlo, agregó el militar en retiro.



Los mandos de estas tropas paramilitares están constituidos fundamentalmente por miembros de las Asociaciones de Militares Retirados que no pudieron superar el fanatismo partidario, por miembros de las tropas especiales del MINT, miembros de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), por algunos oficiales de la Policía con experiencia militar.



Les pagan con lotes



Roberto Samcam Ruiz, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, expresó que los miembros de los grupos paramilitares son policías de base que de día portan uniformes y de noche andan de civil, algunos concejales, trabajadores estatales y algunos de la Juventud Sandinista. “Presos que estaban purgando penas mayores, pobladores pobres a quienes les han permitido tomarse tierras a cambio de participar en estos grupos y finalmente jóvenes en riesgo, pandilleros, que han sido reclutados a cambio de quedarse con los ‘botines de guerra’ producto del pillaje, vandalismo, saqueo y robo a la propiedad privada”, dijo Samcam.