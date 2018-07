The Strongest comienza su trabajo con 30 jugadores

03/07/2018 - 08:46:49

Página Siete.- El plantel de The Strongest comenzó ayer sus prácticas, de cara al siguiente torneo con 30 jugadores, sólo hubo dos ausentes del plantel que terminó en el segundo lugar del campeonato apertura el pasado semestre.



Los únicos jugadores que no estuvieron presentes en el estadio Rafael Mendoza Castellón, fueron el delantero colombiano Edis Ibargüen y el zaguero ecuatoriano Édison Carcelén, quienes se deben incorporar en los siguientes días.



El caso del ariete, hoy llegará a la sede de Gobierno, según confirmó el presidente de la Comisión de Fútbol atigrada, Ricardo Llano. Mientras que Carcelén se espera que hasta el jueves esté en La Paz, debido a problemas de conexión aérea.



Quien llegó con cierto retraso pero se presentó a mitad de la práctica matutina de ayer es el venezolano Cristian Novoa, que por un problema con el vuelo llego atrasado y el jugador se integró cuando iniciaba el trabajo con balón.



En contra partida estuvieron todos los referentes del equipo atigrado, entre ellos, Pablo Escobar, Daniel Vaca, Marvin Bejarano. También se sumaron todos los juveniles que fueron parte del primer plantel en el anterior semestre.



En cuanto a novedades, sólo fue la presencia de Denilson Gutiérrez, una de las figuras del equipo preprofesional del venezolano Daniel Rosales, que será parte del primer plantel en esta gestión.



Sin Farías



La primera práctica atigrada no contó con la presencia del técnico César Farías, quien se incorporará en los siguientes días. Algo habitual en el venezolano, quien durante la primera parte del trabajo deja a sus asistentes y al preparador físico a cargo.



Ayer el primer plantel tuvo trabajo a doble turno, en el que priorizaron el trabajo físico y con balón. El grupo estuvo bajo las órdenes del preparador físico Salvador Ureña y los asistentes Marco Lobo y Neomar Matías, todos parte del cuerpo técnico del venezolano desde el anterior semestre.



La sesión matutina se dividió en dos, la primera parte fue física con poca exigencia y la segunda fue un trabajo con balón en espacio reducido.





Capitán molesto



Enojo El capitán de The Strongest se mostró enojado por un audio de periodistas que se burlaban de la derrota en la final, por lo que el atigrado vetó a los dos.

Técnico No se confirmó la fecha en la que el técnico César Farias llegará a La Paz, pero el mismo estratega aseguró que los primeros días serán de trabajo fìsico.