Cousillas: Me jugué una oportunidad muy importante al venir

03/07/2018 - 08:43:39

Los Tiempos.- Apostó por Aurora y, pese a que el tiempo de negociación fue corto, el portero argentino Agustín Cousillas llegó anoche a Cochabamba con la firme intención de ser un aporte en el Equipo del Pueblo, que trabaja en la pretemporada de cara al torneo Clausura.



El arquero contó ayer que su llegada a Aurora la toma como una buena oportunidad para volver a jugar en Primera División, luego de jugar en el Club Atlético Rentistas, de la segunda división de Uruguay.



“La verdad que fue muy sorpresivo. Me enteré hace dos días. Sabía del interés del técnico, pero hace dos días me llamaron y no lo dudé ni un segundo. Para mí, es una oportunidad importante llegar a un club tan popular en Bolivia y lo voy a tomar como una responsabilidad y un paso grande en mi carrera”, dijo.



De acuerdo al portero, el tema contractual sólo debe hacerse efectivo, pues todo está cerrado de palabra. Queda aún pendiente conocer cuál será el tiempo de vinculación, aunque la intención del representante del jugador argentino es que se firme un contrato por una temporada.



“Es fundamental hacer una buena pretemporada y poder revertir la situación (del plantel). Creo que hay buen equipo. Hablé con el técnico y me entusiasmó mucho la idea desde el primer minuto”, aseguró.



Cousillas consideró que la oportunidad que tiene en Aurora le servirá para realzar su carrera. Asimismo, espera ser un aporte para el elenco popular.



El arquero, luego de arribar a Cochabamba, le habló al hincha y comprometió sus mejores esfuerzos para mejorar la situación del Equipo del Pueblo en el torneo Clausura, que tiene previsto comenzar el próximo 20 de julio.



“Me voy a matar entrenando, como siempre lo hice en toda mi carrera para poder conseguir cosas importantes. Me jugué una oportunidad muy importante al venir acá y jugar en primera. Al hincha, que nos apoye porque de nuestro lado vamos a entregar todo”, dijo.



Entre los clubes en los que jugó están Tigre (Argentina), Málaga (España), Villa Teresa (Uruguay) y Unión La Calera (Chile).



Según directivos del elenco Celeste, para esta jornada, en horas de la mañana, se tiene prevista la revisión médica del golero.



DATOS



Lamanna podría quedarse en el Celeste. El delantero argentino César Lamanna tiene grandes posibilidades de quedarse en el Equipo del Pueblo. Según el DT, Roberto Pérez, el jugador aún sostiene conversaciones con la dirigencia del cuadro popular.



La concentración se cumplirá hasta el domingo. La concentración que cumple el Equipo del Pueblo culminará recién el domingo, según aseguró el DT Pérez. En los 10 días de trabajo, se priorizará el aspecto físico.



No hay más refuerzos confirmados. El estratega del club señaló que al no haber posibilidad de incluir a muchos jugadores, de momento no hay más refuerzos confirmados.



Primer plantel, con 23 jugadores. La concentración del elenco se cumple con 23 futbolistas, que de momento son los que están confirmados en el plantel valluno.