Enfermos renales de Cochabamba amenazan con declararse en huelga hambre



03/07/2018 - 08:33:30

Opinión.- Los enfermos renales de la ciudad de Cochabamba están en emergencia y advirtieron este lunes con asumir la extrema medida de la huelga de hambre en demanda de la cancelación de la deuda que tiene la Alcaldía con los centros de salud donde reciben su tratamiento médico.



El secretario general de la Coordinadora de los Pacientes Renales, Ramiro Gonzales, indicó que al menos 10 enfermos se sumarán a la medida de presión en caso de que la administración municipal no atienda su demanda.



"Si hasta el medio del miércoles no se soluciona, nos declararemos en huelga de hambre en plena plaza 14 de Septiembre", manifestó Gonzales en contacto con radio Fides.



La semana pasada, el concejal del MAS, Sergio Rodríguez, denunció que el municipio cochabambino adeuda Bs 15 millones a ocho centros privados de salud porque la alcaldesa suplente Karen Suárez "no tendría la voluntad" de firmar las planillas de pago.



Después, las autoridades municipales reconocieron el problema y argumentaron que se trata de un problema de la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral.



Según Gonzales, en Cochabamba existen al menos 1.500 pacientes con problemas renales y diariamente esta cifra va en aumentando por la falta de políticas de prevención de las autoridades de salud.