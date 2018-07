Santa Cruz: Despiden más gente en Derechos Reales y la solución se complica



03/07/2018 - 08:28:51

El Deber.- El Consejo de la Magistratura de Sucre acaba de destituir a seis funcionarios antiguos de Derechos Reales en Montero que solo cuenta con al menos nueve personas para atender al público, hecho que originó malestar por las medidas adoptadas por las autoridades en su afán de mejorar los servicios a la sociedad.



Los despidos se suman a el 95 por ciento del personal con casi 30 años de servicio de la central de Derechos Reales en Santa Cruz, cesados hace casi un mes y confirmados por el juez registrador, Alfredo Echeverría.



El representante distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Mauricio Romero, confirmó el cese de los funcionarios de Montero, aunque aseguró que ese proceso es decisión de las autoridades de Sucre. Romero manifestó que esas acefalías como los de la central en nuestra capital serán cubiertas dentro de las nuevas políticas en procura de mejorar los servicios a la sociedad que tanto reclama.



Campañas de orientación



Tras diversos reclamos de gente que cada día forma filas en Derechos Reales en torno a que sus trámites por certificaciones o por resoluciones tardan meses y hasta años, y que eso se ahonda con el personal nuevo que no tiene la capacidad técnica para dar soluciones, el Consejo de la Magistratura de esta capital a la cabeza de Mauricio Romero, sostuvo una reunión ayer con personeros de Derechos Reales y del Tribunal Departamental de Justicia en busca de garantizar los servicios.



Por la tarde, personal del Consejo de la Magistratura salió a las filas que forman los litigantes para entregarles volantes orientadores de requisitos para toda clase de trámites y sobre la seguridad y el derecho que deben tener de sus bienes.



Romero informó que en la reunión se tocaron diversos temas. Entre los más importantes la contratación de más personal capacitado para la central y sucursales para la descentralización de servicios, mejorar los sistemas informáticos, además de incrementar el número de fichas al día y otros. Manifestó que ante la carencia de formularios con el sello de Derechos Reales para el público se procedió a la impresión de cientos para el alcance de la gente. La falta de esos formularios causaba demora en los trámites de la gente.



Sobre la recaudación de $us 25 millones al año y $us 2 millones por mes que genera Santa Cruz, pero que es el que menos personal dispone y carece de medios, Romero dijo que esas decisiones son manejadas desde Sucre.



Mientras tanto, la Fiscalía anticorrupción a la cabeza de Jackeline Severiche, Mirtha Mejía y Fernando Mejía, sigue una investigación por supuestos actos de corrupción en Derechos Reales, por eso la intervino la semana pasada. Por ahora los fiscales ya emitieron citaciones a funcionarios y testigos para recibir las declaraciones.



Volantes a la gente



Los requisitos

Los volantes repartidos a la gente ayer contienen los requisitos para hipotecas, retiro de gravámenes, desarchivos, divisiones y particiones, cancelaciones, matriculaciones, certificados negativos y otros.



Atención más directa

Para el Consejo de la Magistratura la atención debe ser cada vez más cerca, directa transparente y sobre todo, más rápida y así evitar las molestias.