Cochabamba: Alcaldía reduce pasos para capturar autos con deudas



03/07/2018 - 08:27:23

Los Tiempos.- La Alcaldía de Cochabamba simplificó el trámite para solicitar la captura de los vehículos con deuda de impuestos de 2002 a 2010, que se vendieron con minuta, al permitir que el pedido se haga con una fotocopia del carnet de identidad, los datos del automóvil y un timbre con valor de 5 bolivianos, informaron ayer funcionarios del Departamento Tributario.



Añadieron que no es necesario ningún memorial, sólo es suficiente una fotocopia de la cédula de identidad del dueño original.



Con eso la repartición tributaria emite una resolución dirigida al comandante departamental de la Policía, Raúl Ángulo, y al director de Tránsito, Vladimir Pol, para que procedan a capturar al motorizado que figura con una deuda por impuestos.



Con esa medida se busca evitar que los contribuyentes acudan a tramitadores, varios abogados que están afuera de la Dirección de Recaudaciones, en la plaza Colón, ofreciendo memoriales a 30 bolivianos para: disminuir el impuesto, dar de baja el registro y sacar la orden de captura.



Los que más requieren la orden de captura son los contribuyentes afectados con la retención de fondos, porque vendieron sus motorizados hace más de 10 años sin hacer la transferencia ni dar de baja su registro tributario. Con el tiempo acumularon deudas por encima de los 10 mil bolivianos.



A muchos les lleva una semana solicitar los documentos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Univida para buscar el automóvil.



El propósito es conocer dónde carga combustible el motorizado y dónde sacó el Seguro Obligatorio Contra Accidentes (SOAT), sin embargo, desde hace dos semanas las instituciones ya no les entregan las certificaciones si no es con un requerimiento fiscal, dijeron una afectada, Cecilia Morales y los funcionarios.



La orden de captura es de gran ayuda para los contribuyentes, porque sólo así pueden hacer el trámite completo: transferencia, baja del registro y pago de impuestos. Sino “uno paga como dueño y el otro sigue disfrutando”, dijo Morales.



El responsable de Atención al Ciudadano del municipio, Marcelo Camargo, informó que los automóviles que sean capturados serán enviados a una posta municipal hasta que el propietario formalice su derecho propietario, se haga el cambio de nombre, pague la transferencia y todos los impuestos de ley.







DATOS



Para dar de baja un auto siniestrado se requiere: Timbre de Bs 5, certificado de Tránsito y de propiedad. Además, la devolución de placas e impuestos al día.



Para anular registro por robo se necesita: Denuncia en Diprove, tres publicaciones, memorial al Alcalde, devolución de RUAT, fotocopia CI vigente e impuestos al día.



Para dar de baja por registro obsoleto: Timbre de Bs 5, certificado de propiedad y de Diprove sobre fin de vida útil del motorizado. Además, la devolución de placas e impuestos al día.



SÓLO ORDENARON RETENER FONDOS, NO CONGELARLOS



La Secretaría de Atención al Ciudadano informó que una vez que el contribuyente certifica que ha pagado sus impuestos, la Dirección de Recaudaciones envía en el día o máximo al día siguiente el informe a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para que la cuenta sea habilitada, por lo que, el procedimiento no tarda 10 o 15 días como reportan los afectados.



A ello se suma, que la Alcaldía no pidió el congelamiento de las cuentas, sino la retención de fondos.



“Esto quiere decir que si alguien tiene 1.000 bolivianos en su cuenta y debe 100 de impuestos se retienen 100, los otros 900 pueden seguir operando; pero, como no tienen una instrucción precisa de la ASFI, en el banco dicen está bloqueada”, dijo Camargo.



Sin embargo, las personas afectadas con la retención de fondos reclaman que la administración tributaria no haya asumido otras acciones para cobrar impuestos como el decomiso de placas. Los funcionarios expresaron que retiraron placas, pero les interpusieron un amparo constitucional.