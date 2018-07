Rada asegura que pedido de auditoría en la UPEA no vulnera su autonomía

02/07/2018 - 21:10:24

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, aseguró el lunes que el pedido de auditorías operativas y especiales que hizo el Gobierno a las autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) no vulnera "en absoluto" la autonomía de esa casa de estudios superiores.



Rada realizó esa afirmación en conferencia de prensa dictada en instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) donde esta tarde se reinstaló el diálogo entre el Gobierno y la UPEA.



"Hemos dicho con claridad que expresamos nuestra preocupación a nombre de la ciudadanía, no solo del Gobierno, que tiene el derecho de saber cómo se están utilizando los recursos que se asignan a la UPEA y que esas auditorías, esa verificación de la información económica y contable por supuesto que se hace en función de la aplicación de la normativa constitucional y legal que no vulnera en absoluto la autonomía universitaria", dijo.



Rada manifestó que toda versión en sentido de que se quiere vulnerar la autonomía universitaria está alejada de la verdad porque está instituida en la Constitución Política del Estado.



"Lo que algunos han planteado como si fuese una especie de vulneración de la autonomía de la UPEA, nada más lejos de la verdad, el planteamiento que ha hecho el presidente (Evo Morales) esta mañana de refundación de la UPEA, es un planteamiento que lo ha dicho él con toda claridad, refundación de la UPEA en el marco de su autonomía universitaria", dijo.