The Strongest comenzó la pretemporada sin César Farías

02/07/2018 - 16:01:51

La Paz, 2 jul (ABI).- El primer plantel de The Strongest comenzó este lunes la pretemporada para afrontar el torneo Clausura 2018, sin la presencia de su timonel, César Farías.



Según la dirigencia del cuadro atigrado, Farías tendría licencia y llegará el jueves a la ciudad de La Paz, para sumarse al trabajo del primer plantel.



Farías tiene contrato vigente con The Strongest hasta fin de año, sin embargo, también se encuentra al mando de la selección boliviana de fútbol, por invitación de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



Este primer día de pretemporada de The Strongest se llevó a cabo en su complejo de Achumani en la ciudad de La Paz y estuvieron presentes 29 futbolistas.