Morales: OTAN es igual a guerra



02/07/2018 - 13:50:20

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el lunes que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) es sinónimo de "guerra, intervención y saqueo de recursos naturales" y pidió a Colombia no equivocarse en avalar su presencia en Sudamérica.



"Autoridades de Colombia que no se equivoquen en garantizar presencia de OTAN en Sudamérica. La OTAN es para dar un mensaje a Venezuela para preparar una intervención a Venezuela", dijo en conferencia de prensa en alusión a las políticas del Gobierno de Estados Unidos.



El 31 de mayo, Colombia se convirtió en el primer socio global latinoamericano de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) hecho que podría abrir las puertas a la presencia de fuerzas de ese organismo en la región, según analistas y medios de prensa.



El acercamiento entre la OTAN y Colombia se intensificó tras la firma el 25 de junio de 2013 del acuerdo de cooperación e intercambio de información, el primero de ese tipo que ese organismo multilateral suscribe con un país latinoamericano.



"No comparto OTAN en Sudamérica. ¿Qué es OTAN? OTAN es sinónimo de guerra, es sinónimo de intervención y fundamentalmente OTAN es sinónimo de intervención y fundamentalmente OTAN es sinónimo de saqueo de los recursos naturales, es para proteger a EEUU y sus transnacionales en el mundo", argumento el mandatario boliviano.



Para Morales, el ingreso de la OTAN a Sudamérica significaría un mensaje para preparar una intervención a Venezuela y amedrentar a los países que no están de acuerdo con las políticas de EEUU.



El jefe de Estado recordó que la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe (CELAC) apuesta por consolidar a la región como una zona de paz, y en esa medida ayudó a lograr la paz en Colombia.



"Mediante CELAC apostamos que sea una región de paz, hemos ayudado bastante al presidente (Juan Manuel) Santos, que se va el 7 de agosto, para que acabe con el ELN y las FARCS. Cuba, las negociaciones en Cuba, ese país acusado por Estados Unidos como terrorista, está apostando por la paz y todo el mundo sabe", respaldó.