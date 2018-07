Municipios de Bolivia gestionan fideicomiso por 500 millones de bolivianos



02/07/2018 - 13:43:59

Tarija, (ABI).- El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Álvaro Ruiz, informó el lunes, en Tarija, que esa organización gestiona un fideicomiso de 500 millones de bolivianos del Gobierno nacional, para las alcaldías de todo el país.



"No solo estamos trabajando para el departamento de Tarija, sino para el país, estamos buscando un fideicomiso de algo de 500 millones de bolivianos del Gobierno nacional, que permitan atender los proyectos paralizados y concurrentes", informó a los periodistas.



Agregó que no solo la Gobernación de Tarija no transfiere recursos a los municipios para proyectos concurrentes, sino ocurre lo mismo en otros departamentos, citando como ejemplo, Santa Cruz.



"El día de mañana (martes) tenemos una reunión con la Ministra de Planificación para ver el avance de este fideicomiso que nos permita concluir los proyectos paralizados. De los 500 millones, esperamos que unos 50 millones lleguen para Tarija", agregó.



Detalló que en el caso de Tarija más de 100 proyectos concurrentes con la Gobernación están paralizados por falta de transferencia de recursos.