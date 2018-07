Alcaldes piden a Gobernador de Santa Cruz la distribución de regalías de 2017 y 2018



02/07/2018 - 13:21:48

Santa Cruz, (ABI).- El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Rodolfo Vallejos, informó el lunes que ese sector exige a la Gobernación la distribución de las regalías 2017-2018, que ya fueron desembolsados por el Estado tras un cuarto intermedio en el diálogo que se reinició desde temprano con el gobernador de ese departamento, Rubén Costas.



"Seguimos en el debate de las regalías de 2017 y 2018 (...), si no hay resultados nos vamos a quedar hasta las últimas horas, hasta que consigamos lo que nosotros queremos llevar a las provincias, que son las regalías de esta gestión", informó a los periodistas.



Vallejos considera que el argumento de las autoridades de la Gobernación, que sostienen que no hay recursos, no es válido porque se ha establecido que el Tesoro General del Estado desembolsó las regalías de las dos últimas gestiones.



El presidente de Amdecruz considera que de parte de la Gobernación hay una mala planificación en la distribución de los recursos de las regalías, en base de la fórmula 50-40-10 que corresponde a los porcentajes con municipios productores, no productores e indígenas.



Los municipios demandan la entrega de más de 200 millones de bolivianos que deben ser destinados a proyectos de educación, salud e infraestructura vial.



En una reunión, realizada la semana pasada, se logró sanear otra deuda de 200 millones de bolivianos de las regalías correspondientes a las gestiones 2015 y 2016, en beneficio de los 56 municipios del departamento de Santa Cruz.