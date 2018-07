Todo apunta a que la elección de 2019 será con protagonistas de hace 20 años



02/07/2018 - 13:12:47

La Razón.- Para las elecciones de 2019 se prevé llegar con los mismos protagonistas políticos de hace dos décadas. El oficialismo mantiene al presidente Evo Morales como “factor de cohesión” y las oposiciones intentan abrir el camino para una alianza.



Para el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, da la impresión de que en los próximos comicios los binomios presidenciales aún estarán conformados por figuras que tienen años de experiencia en la política y que ya participaron en anteriores elecciones, por lo que no cree que haya una “presencia significativa” de candidatos jóvenes.



Gonzales explicó que si bien las organizaciones juveniles del Movimiento Al Socialismo (MAS), como Generación Evo, Columna Sur y otras son escuelas de formación de cuadros y de potenciales candidatos, lo que falta para que se muestren como líderes nacionales es que se les brinde “mayores oportunidades”, confianza y que se abran espacios para que participen de manera “más decisiva” en la toma de decisiones.



La senadora del MAS Adriana Salvatierra afirmó que si bien su partido tiene un permanente proceso de formación y renovación de cuadros, para que de ahí salgan las candidaturas, sobre todo para diputados y senadores, reconoce que dentro del MAS Morales es el único candidato que representa “un factor de cohesión interna” y es un líder nacional.



A decir del diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría, no hay muchos postulantes a la presidencia “de dónde escoger”, ni en el MAS ni en las oposiciones.



Santamaría aclaró que la prioridad para la alianza opositora UD es la defensa de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 (21F), que rechazó otra repostulación de Morales; que por ello se espera una decisión favorable a la demanda interpuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra esa intención.



Empero, el legislador sostuvo estar convencido de que solo a través de la unidad de la oposición y con un “binomio sólido” se podrá hacer frente al MAS.



Para el politólogo Franklin Pareja, uno de los temas que no se cuestiona culturalmente en Bolivia son los “liderazgos nacionales”, por eso los candidatos presidenciales son los mismos desde hace más de 20 años.



“Ese es el nivel que parece imposible de renovarse porque sus partidos retroalimentan la figura del jefe. En el país, más que liderazgos hay jefaturas y éstas suelen ser autoritarias, por eso no se renuevan; en cambio, los líderes tienen la grandeza de pensar en la renovación”, aseguró el politólogo.



Para el politólogo, lo que ahora se ve es una “concentración excesiva de poder” del oficialismo y la ausencia de una alternativa programática en la oposición, lo cual coloca a la población en una “disyuntiva” por la falta de opciones. Pareja señaló que el problema es que los partidos políticos “no practican la democracia interna” y solo refuerzan la figura del jefe del partido, sin cuestionamientos, un “patrón cultural” desde la República.



No obstante, Gonzales resaltó que durante la gestión del presidente Morales se ha visto una mayor inclusión de jóvenes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Ejecutivo y las regiones: “Hay un buen semillero”, dijo.



La socióloga María Teresa Zegada expresó que el oficialismo carece de un liderazgo alternativo al de Morales y en las oposiciones los “viejos líderes” siguen presionando para ser candidatos.



En ese sentido, Zegada apuntó que si bien el expresidente Carlos Mesa ha descartado varias veces ser candidato a la presidencia, en recientes encuestas de intención de voto se ubica como un potencial adversario de Morales.



La socióloga refirió que la actual falta de nuevos liderazgos nacionales se debe a la crisis de la institucionalidad de las fuerzas políticas y a un fuerte “escepticismo” de la población por la participación formal de líderes jóvenes.



La excandidata a vicepresidenta por el opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC) Tomasa Yarhui coincide en que hay una crisis en la formación política y la estructura de los frentes, por lo que se debe conjugar la “experiencia con la renovación”.