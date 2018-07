Evo Morales rechaza apelativo de dictador y dice que es una vergüenza defender el 21F



02/07/2018 - 13:10:14

La Razón.- El presidente Evo Morales respondió este lunes al I Congreso Nacional de plataformas ciudadanas que se realizó este fin de semana en Cochabamba y que lo declaró “dictador”. Dijo que este denominativo no corresponde a la realidad y que estas organizaciones encubren a los minoritarios partidos de derecha que ansían su retorno al poder.



De acuerdo al Jefe de Estado, una forma de buscar el desprestigio de su Gobierno para lograr el retorno de la derecha es alentar la defensa del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que rechazó su repostulación a la Presidencia en los comicios de 2019, en su criterio con base en una mentira.



“Nuevamente, defender el 21 de febrero es defender la mentira, es una vergüenza…defender el 21 de febrero es defender a la derecha…seamos responsables, no solo con la patria, con Boliva, sino con las futuras generaciones”, afirmó en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.



En la consulta del 21F el 51,3% de los bolivianos (2.682.517) rechazaron una reforma constitucional que autorice una nueva repostulación de Morales a la Presidencia y el 48,7% (2.546.135) la avalaron. El Gobierno atribuyó el resultado a las mentiras difundidas en el caso Gabriela Zapata, una expareja del Presidente, por lo que recurrió ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para lograr una polémica autorización.



Los autodenominados colectivos ciudadanos que rechazan este fallo judicial y reclaman la aplicación del resultado del 21F se reunieron el fin de semana en un Congreso Nacional que declaró a Morales “dictador” y decidió realizar una serie de acciones en defensa del referéndum de 2016.



“Si fuera dictadura no habría reunión de los colectivos ciudadanos. En dictadura no hay oposición, y si hay son confinados y expulsados de Bolivia…eso no existe”, respondió este lunes Morales, para luego reiterar que estas organizaciones están conformadas por “políticos disfrazados de ciudadanos, que hablan de Estado de derecho y lo que extrañan es el Estado de derecha”.



“En Bolivia no hay dictadura, lo que hay son políticos derechistas caraduras”, insistió.



Dijo que como ahora estos políticos no pueden identificarse con sus siglas de origen (ADN,MNR, MIR) “ se disfrazan de colectivos ciudadanos” para desprestigiar a su Gobierno y buscar algún camino para su retorno.



“El tema de fondo es que algunos de la derecha quieren, con cualquier acusación, volver al Gobierno y farreárselo todo lo que tenemos ahora”, afirmó.



Casi en paralelo, representantes de estos colectivos ciudadanos ofrecieron una conferencia de prensa en Santa Cruz de la Sierra para anunciar que iniciarán una marcha en defensa del 21F con destino a La Paz y amenazaron con iniciar un juicio de responsabilidades contra el Jefe de Estado por incumplir el mandato del pueblo en esa consulta nacional.