Morales ve mezquindad en políticos que critican la Casa del Pueblo y quieren un Estado inquilino



02/07/2018 - 12:58:53

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales calificó el lunes de actitud mezquina la visión de los políticos de la oposición, que cuestionan la construcción de la Casa del Pueblo, que ahorrará al Estado un gran gasto en alquileres, y dijo que con esa actitud quieren que Bolivia siga siendo un Estado inquilino como en los tiempos de la colonia.



En conferencia de prensa, Morales rechazó las acusaciones de gastos innecesarios y anunció que se construirán más edificios públicos para una mejor administración del Estado.



"Ahí se ve la mezquindad de algunas personas de la derecha, y quiero decirles vamos a seguir construyendo más edificios para la buena administración del Estado desde La Paz. La Paz merece modernidad. En tiempos de la colonia había un Estado inquilino, eso quisieran", puntualizó.



El jefe de Estado dijo que esa actitud permanente de cuestionar sus decisiones demuestra que no están conformes con que un indígena gobierne el país, a pesar de los cambios y de la economía sostenible de los últimos años, contra una economía incipiente de esa época "neoliberal".



Dijo que no es comprensible que se critique los supuestos lujos, el sauna, el gimnasio, cuando la actual Residencia Presidencial fue construida también con esos espacios, incluido el helipuerto y nadie criticó ese hecho.



"En la residencia había habido dos saunas, uno de vapor y otro de seco, yo no conozco; hay yacusi, que hasta ahora no utilicé, no conozco eso", refrendó.



Por otra parte, ratificó que la Casa del Pueblo, que será la nueva sede del Ejecutivo, permitirá ahorrar al Estado 20 millones de dólares al año, monto que se paga en la actualidad para alquilar oficinas para las entidades públicas.



"Con dos años del presupuesto de alquileres la Casa del Pueblo está construido, esperen todavía, serán dos o tres ministerios que estarán en la Casa del Pueblo, y bajamos los costos y el pago de alquileres", agregó.