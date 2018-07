Equipo jurídico nacional e internacional definió lineamientos generales de contramemoria del Silala



02/07/2018 - 12:13:54

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales informó el lunes que en la reunión que se realizó el pasado viernes en Roma, el equipo jurídico nacional e internacional definió los lineamientos generales de la contramemoria de la demanda de Chile sobre el manantial del Silala, que Bolivia debe presentar hasta septiembre de este año a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



"En esta segunda reunión hemos recibido propuestas, hemos corregido acá y se ha debatido bastante y ahora se ha definido, por tanto, el equipo jurídico nacional e internacional ya tiene la vía correspondiente para la contramemoria y de esta manera responder la demanda ante Chile", precisó en conferencia de prensa.



Explicó que los lineamientos generales surgieron de un debate de propuestas desde el punto de vista "geográfico, hídrico, agua como derecho fundamental para el ser humano y datos históricos", consensuados con el equipo jurídico boliviano.



"Había muchas propuestas, (pero) siempre es importante debatir conjuntamente", subrayó.



No obstante, el Primer Mandatario dijo que no pierde la esperanza de resolver ese diferendo por la vía del diálogo, tomando en cuenta que Bolivia y Chile son países "vecinos y hermanos", al considerar que sería irresponsable dejar temas pendientes para las nuevas generaciones de los dos países.



Chile demandó a Bolivia en 2016 en la CIJ argumentando que las aguas del Silala, situadas en la región andina de Potosí (suroeste), provienen de un río internacional y no de un manantial como afirma La Paz.



Chile presentó su memoria en julio del año pasado y Bolivia prepara la contramemoria, que debe entregar hasta el 3 de septiembre.



La Paz afirma que el Silala es una reserva hídrica de aguas subterráneas canalizadas artificialmente hacia territorio chileno debido a un acuerdo firmado en 1908, que ya expiró.