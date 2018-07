La chica de The Big Bang Theory se casó con joven multimillonario

02/07/2018 - 11:40:49

Penny, como se le conoce por su papel en la serie “The Big Bang Theory” contrajo nupcias con el multimillonario Karl Cook, cinco años menor que ella.



Cook (de 25 años) es hijo del empresario Scott Cook padre, quien dirige la compañía desde 1983. La empresa llamada Intiut está relacionada a productos de software y el patrimonio está valorado en dos millones de euros, de acuerdo a la revista Forbes.



Por su parte Cuoco ya estuvo casada a penas 21 meses con el tenista Ryan Sweeting. Llegaron al altar poco después de conocerse, lo que levantó la alerta para los fans de Penny. Sin duda fue una decisión llevada con prisa que no terminó en nada bueno.



Ahora la actriz se ha dado otra oportunidad de ser feliz. La boda se llevó a cabo en San Diego y fueron invitados algunos amigos más cercanos como Mayim Bialik o Wil Wheaton.



Ella misma se encargó de dar la noticia a los fans por medio de una foto en la que usa el vestido de novia y besa a su ahora esposo en un establo decorado para la ocasión.



Para disfrutar del resto de la fiesta la actiz se quitó el vestido de encaje para usar un mono blanco de encaje.



El millonario y Cuoco (de 32 años) se comprometieron a finales de noviembre. Él pidió su mano durante una cena de cumpleaños en casa.



Ok let’s party!!! #kcsquared 💋 💕 Una publicación compartida de @ normancook el 30 Jun, 2018 a las 11:18 PDT