Exdiplomáticos acusan a Daniel Ortega de promover terrorismo de Estado en Nicaragua



02/07/2018 - 11:33:25

La Prensa.com.ni.- A juicio del exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Luis Velásquez y del exvicecanciller, José Pallais, el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, “ha implantado un terrorismo de Estado sistemático” en el país, por lo que urge se invoque el orden internacional para que Nicaragua pueda recuperar la paz, la democracia y el orden institucional.



“Yo siempre he dicho que el Frente Sandinista gobierna a una minoría violenta y terrorista que ha secuestrado al pueblo de Nicaragua y a sus instituciones”, asegura Velásquez.



Para el exdiplomático, la situación de Nicaragua llegó a un estado de gravedad que urge se invoquen los mecanismos que tiene el sistema internacional, dado que es el propio Estado que atenta contra los derechos humanos de sus propios ciudadanos a través de su policía y sus cuerpos paramilitares represivos.



“Esta invocación es para que se restablezca el orden, para que se libere a las instituciones del secuestro por esta minoría violenta y luego se logre el desarme de estos grupos armados y de una policía que se volvió totalmente corrupta al servicio del régimen”, sostiene el exdiplomático.



Los grupos paramilitares



La represión del Gobierno sacó su peor calaña a partir de abril, cuando la Presidencia ordenó la violencia policial, apoyada con grupos de civiles armados que imponen el terror en toda Nicaragua disparando a mansalva, para tratar de contener la revolución social que le demanda a Daniel Ortega y Rosario Murillo su pronta salida del poder.



“Un Estado de terroristas que se han armado deliberadamente, ha creado una fuerza dedicada a ejercer el terrorismo de Estado fuera de los márgenes constitucionales de todo el marco jurídico del país”, denunció Velásquez.



La violencia y el caos en el país ya ha causado el asesinato de 286 personas, muertas a manos de policías y paramilitares, según las organizaciones de los derechos humanos.



Además, la represión gubernamental ha dejado centenares de presos, heridos y desaparecidos. Los paramilitares, organizados desde el Estado, participan activamente junto a la Policía.



“Ortega siempre ha fomentado el caos inducido. El mismo Gobierno crea el caos y es el mismo mecanismo que viene creando Ortega desde los años ochenta, para generar una demanda de orden y después él, quien es el autor del caos, se convierte en el mismo salvador; pero él, lo que vende fundamentalmente es el caos, vende la defensa contra el caos y en eso él se fortalece. Esa es la naturaleza de este tipo de gobierno”, señala Velásquez.



Un país sin ley, sin orden, dice José Pallais



Para el exvicecanciller nicaragüense, José Pallais, la situación de Nicaragua con la represión gubernamental “llegó a su máxima escala”.



“Aquí vemos al Estado matando a sus ciudadanos; o sea estamos en un país sin ley y sin orden; los gobernantes (Daniel Ortega y Rosario Murillo) se han convertido en la principal amenaza a la seguridad ciudadana”, afirmó Pallais.



De acuerdo con Pallais, Ortega y Murillo “han convertido al Estado en una organización criminal, organizada, diseñada para cometer violaciones masivas y selectivas a los derechos humanos de la población de Nicaragua”.



Al igual que Velásquez, para Pallais ya es momento que la comunidad internacional tome sus medidas urgentes para salvaguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos nicaragüenses.



“La crisis de Nicaragua llegó a su máximo de peligrosidad para los ciudadanos, quienes han sido asesinados por el Estado. Esto significa, que la comunidad internacional ya debe tomar con gran seriedad la crisis de nuestro país”, estimó Pallais.



Para el exfuncionario público ya en Nicaragua los mecanismos de justicia ya no existen, dejando a los ciudadanos que demandan sus derechos “totalmente desamparados y víctimas del mismo Estado”.



“Esta situación de zozobra y de inseguridad que vive la sociedad a partir de abril es lo más delicado, ya el ciudadano dejó de confiar en la Policía porque más bien te reprime y te asesina, no podés confiar en el sistema de justicia porque es utilizado para encarcelarte y perseguirte. Esto amerita la intervención urgente de los mecanismos internacionales para que Nicaragua pueda recuperar su institucionalidad”, aseguró Pallais.



Ortega copia receta del ISIS



Para el coronel en retiro, Roberto Samcam, Ortega está copiando el mismo estado de terror de la agrupación terrorista Estado Islámico (ISIS) para controlar con el terror las calles y a los ciudadanos.



“Ha copiado al pie de la letra la receta de ISIS en el Medio Oriente, de someter a la sociedad mediante el terror desatado por sus huestes, por eso no les ha importado asesinar niños, quemar familias enteras, utilizar francotiradores en marchas multitudinarias, establecer un toque de queda de hecho en todas las ciudades del país”, señala el coronel en retiro.



Samcam además advierte que Ortega “a lo inmediato apuesta por institucionalizar el terrorismo de estado mediante la utilización de estas fuerzas”.