Los defensores del 21F no son colectivos ciudadanos, sino políticos de derecha disfrazados de ciudadanos: Morales

02/07/2018 - 11:12:35

La Paz, (ABI).- Los defensores del 21F no son colectivos ciudadanos, sino políticos de derecha disfrazados de ciudadanos que tienen el único objetivo de confabular y desprestigiar al Gobierno y sobre todo al presidente indígena, afirmó el lunes el presidente Evo Morales.



En una conferencia de prensa dictada en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado dijo que esos "políticos derechistas caraduras" no pueden identificarse con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) u otros partidos que han llevado al país a la quiebra y tratan de confundir al pueblo con ese disfraz de ciudadanos.



Medios locales informaron que grupos que defienden el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, que rechazó una modificación a la Constitución para la reelección de autoridades electas, se han presentado en diversos actos en los que ha estado el Presidente y el Vicepresidente, acciones que también se han registrado en el exterior.



"El tema de fondo es que algunos de la derecha quieren con cualquier acusación volver al gobierno y farrearse todo lo que tenemos ahora. Hemos recuperado la patria, ahora tenemos la nueva Bolivia, ahí están los resultados", explicó al asegurar que los éxitos de la economía boliviana en los últimos 12 años se dieron en todos los rubros.



A su juicio, el objetivo es "destrozar a Evo" con un plan bajo la conducción de la embajada de Estados Unidos, al recordar que esa es la estrategia contra los gobiernos progresistas.



Reveló que tiene información que esos grupos son pagados y que pintan las paredes o participan en esas acciones "para ganar plata", aunque reconoció que están en su derecho porque es parte de la democracia y contradicen con esos actos sus acusaciones de que el país está gobernado por una dictadura.



"Defender el 21 F es una vergüenza, la democracia tiene principios, seamos responsables con las futuras generaciones", pidió.