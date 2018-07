Venezuela: Oposición presentará un nuevo plan al país



02/07/2018 - 10:59:03

VOA.- Con la finalidad que no existan divisiones ni ambiciones dentro de la misma, la coalición opositora de Venezuela presentará una propuesta unitaria que agrupe a todos los sectores de la sociedad para hacerle frente al actual gobierno de la nación sudamericana.



Ante la falta de respuesta a los problemas por parte del ejecutivo nacional, el dirigente opositor y secretario general del Partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, anunció que están trabajando para que en los próximos días puedan presentar un plan abierto a todos los venezolanos, el cual brinde soluciones a las necesidades de los ciudadanos.



“Esta es una oportunidad para fortalecer una estrategia que nos lleve a exigir que en Venezuela puedan haber elecciones libres y que tengamos un cambio definitivo", dijo Guanipa.



El representante opositor añadió que se ha avanzado en definir una estrategia común entre los principales partidos que representan la oposición del país; sin embargo, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó los presuntos planes de la oposición y repudió las acciones que se realizan desde el exterior en contra del gobierno.



"Ahí está el origen, un grupo de venezolanos que no pudiendo por la vía de ganar elecciones se van al mundo a solicitar sanciones en contra de nuestro país, y nuestro pueblo debe estar muy claro que cuando va a comprar una medicina y no la encuentra tiene que ver con la solicitud de sanciones que han hecho estos venezolanos fuera de Venezuela", indicó Cabello.