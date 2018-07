Sin Messi y Cristiano, nace una nueva era en el fútbol mundial



Los Tiempos.- La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo retroalimentó a los dos ídolos futbolísticos durante más de una década, pero sus desgracias en los Mundiales también parecen tener un destino unido: la caída de los dos astros en Rusia 2018 ya abrió el debate si comienza una nueva era en el mundo del fútbol.



Si bien Messi guardó silencio sobre su posible final en la selección argentina y Ronaldo simplemente sonrió ante la consulta sobre su futuro en Portugal, los dos reyes del fútbol mundial tendrán 35 y 37 años, respectivamente, para cuando se desarrolle Catar 2022.



Hasta su estadía en Rusia estuvo separada por sólo 30 kilómetros, los que hay entre Kratovo y Bronnitsy, los pequeños poblados en los que los astros lideraron a sus selecciones.



Los primeros dos partidos parecían tener a Cristiano Ronaldo como claro vencedor en el duelo. Un "hat-trick" ante la poderosa España y el gol del triunfo ante Marruecos le daban aire al portugués, en contraste con el penal fallado por el argentino ante Islandia y su fantasmal partido ante Croacia.



Sin embargo, Cristiano se despidió con dos partidos anodinos ante Irán, cuando también le contuvieron un penal, y ante Uruguay, al tiempo que Messi colaboró con un gol en la agónica clasificación ante Nigeria y participó en dos de los insuficientes tres tantos en la despedida ante Francia.



¿Hubo algún ganador en el promocionado duelo por ser el "más grande de todos los tiempos"? Aunque se podría colocar al portugués con ligeras ventajas, las formas en las que se despidieron los volvió a emparentar. Incluso en la página web de la FIFA la pregunta quedó latente: "¿Siguen siendo los mejores?"



Las respuestas, esta vez, las brindaron otros, sobre todo Kylian Mbappé. Con sólo 19 años, el francés desarmó la defensa de Argentina prácticamente solo. "Tiene el potencial de llegar al nivel de Messi y de Ronaldo", expresó el francés Florent Malouda.



"Mbappé es como el joven Luke Skywalker. Sabes que tarde o temprano dominará el mundo. ¡Es una bestia!", escribió en Twitter el exinternacional español Álvaro Arbeloa.



Ante Argentina, el francés se convirtió en el primer jugador menor de 20 años que anota un doblete en un partido de eliminación en un Mundial desde Pelé en 1958.



"Pelé es de una categoría diferente", dijo Mbappé después del partido, pero también admitió que era halagador "pertenecer a este club".



Compañeros generacionales de Cristiano y Messi, los uruguayos Luis Suárez y Edinson Cavani también subieron su reputación con Rusia. "Si una lección dejó la jornada de ayer en Rusia, sería que dos estrellas son mejores que una megaestrella", escribió el diario londinense "The Times", en relación a la manera en la que se complementan los dos goleadores celestes.



Ronaldo y Messi, sin dudas los futbolistas más determinantes en la última década, en la que ganaron nueve Ligas de Campeones y se repartieron los últimos 10 balones de oro, se fueron de Rusia sin poder anotar un gol en un partido eliminatorio de Mundial. De acuerdo a la FIFA, entre ambos llevan 1.270 minutos sin poder convertir.







SE FUERON LEO Y CR7, EL FIN DE LA ERA



"Sí, son dos jugadores brillantes, dos atletas poderosos, dos íconos del fútbol mundial", dijo el periódico ruso Sport-Express, no sin preguntarse: "¿Pero no les molesta que todas las cadenas de televisión sólo se ocupen de esos dos nombres?



"Hasta en la ausencia siguen unidos. Si sus selecciones hubiesen pasado, hubiera habido un inédito cruce entre ellos en el Mundial en Nizhni Nóvgorod. Ahora, es probable que nunca suceda.



"Leo y CR7: No puede ser una coincidencia que Messi y Ronaldo se vayan el mismo día. Juntos hasta el final", escribió el "Corriere della Sera" italiano, para coincidir en el cierre de una era.