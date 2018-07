Quiñónez y Lizio, a cumplir su contrato



02/07/2018 - 08:16:44

Página Siete.- Damián Lizio y Rómel Quiñónez anunciaron ayer que se presentarán en esta jornada a los entrenamientos del club Bolívar para cumplir con el contrato vigente que tienen ambos jugadores con la entidad.



Una vez que el consejo superior de la División Profesional (DP) decidió no abrir el libro de pases para los jugadores que ya actuaron en un club en el primer semestre, los representantes de los futbolistas aseguraron que hoy se presentarán en la zona de Tembladerani para ponerse a órdenes del técnico Alfredo Arias.



Rodrigo Osorio, empresario de Quiñónez, adelantó que “el jugador tiene contrato con Bolívar hasta 2019. Vuelve para cumplirlo. En un principio se habló de rescisión por un problema familiar del guardameta, ahora por la no apertura del libro de pases se decidió no rescindir el contrato y es un desafío personal del portero, porque es alguien que quiere la camiseta y peleará en el campo de juego por volver a ser el arquero titular”, subrayó. En tanto, Lucas Machado, agente de Lizio, agregó ayer que “estamos dialogando ese tema, pienso que sí debe presentarse, pero eso depende de la dirigencia, Damián tiene contrato un año más”, aclaró.



El DT Alfredo Arias mencionó el pasado viernes que tiene un plantel corto, pero que trabajará con lo que existe en la plantilla.



En tanto, el sábado concluyó el contrato del juvenil Hernán Rodríguez. No existe ninguna versión oficial sobre la continuidad del jugador, quien tiene libertad de presentarse o no a los entrenamientos que se reanudarán en esta jornada.



Equipo titular



El técnico Arias probó el sábado un equipo titular para jugar el fin de semana el amistoso contra Olimpia, en Buenos Aires.



En el juego que tuvo contra la preprofesional los titulares vencieron por 7-1 y formaron con Fernando Laforia, en el arco; Edemir Rodríguez, Leonel Morales, Pablo Pedraza, en el fondo; Erwin Saavedra y Jorge Flores por las bandas; Pedro Azogue, Hernán Rodríguez, Felipe Rodríguez, William Ferreira y Juan Miguel Callejón.



No fueron de la partida en este compromiso Ronald Raldes, que se recupera de un golpe en la patorrilla, y Diego Bejarano, que sale de un desgarre muscular en el muslo de la pierna derecha.



La presentación



Uruguayos La dirigencia celeste tiene previsto presentar en esta jornada a los refuerzos Fernando Laforia y Felipe Rodríguez antes del entrenamiento matinal que se cumplirá en Tembladerani.

Duración Los charrúas llegaron hace una semana a la sede de Gobierno y un par de días después firmaron su contrato por un año con el conjunto académico.