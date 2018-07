Santa Cruz: Fiscalía tiene conclusiones de caso Eurochronos



02/07/2018 - 08:12:14

El Diario.- Las conclusiones del “caso Eurocrhonos”, cuya investigación señala que fue un policía el autor del disparo que mató a Ana Lorena Tórrez, exgerente de la joyería, están listas y serán presentadas en los siguientes días anunció Adhemar Suárez, abogado de la familia de la joven que perdió la vida, tras el tiroteo entre delincuentes y uniformados el 13 de julio de 2017, en Santa Cruz.



“Se sabe que fue un policía, pero no sabemos cuál es el nombre, lo están encubriendo. La Policía no ha colaborado para nada, lo digo con mucha pena de verdad, es por eso que podemos anticipar los requerimientos de fondo que serán en las próximas semanas (dos)”, aseveró Suárez en contacto con EL DIARIO



El abogado detalló que la información le fue confirmada en una reciente reunión del fiscal de Santa Cruz, Freddy Larrea, con la familia de Lorena Tórrez, donde les garantizó que mantendrá firme, con base en las pericias realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la teoría de que el disparo provino de un policía que aún no ha sido identificado.



Suárez asegura que las pericias del IDIF desvirtúan la versión emitida por el Ministro de Gobierno, ese mismo día solo unas horas después de sucedido el hecho, en sentido de que la bala que le quitó la vida a Lorena provino del arma del delincuente que tomó por el cuello a la joven y la usó como escudo humano en su intento de fugar del lugar.



“Nosotros confiamos en el Ministerio Público, porque los dos informes del IDIF fueron categóricos que destrozó la hipótesis del Ministro de Gobierno, que decía que la bala provino de un maleante. En segundo lugar, que provino de un policía que estaba ubicado en segundo piso del edificio anexo a Eurochronos”, aseguró el abogado.



Consultado sobre los motivos por los que aún no se ha logrado identificar al policía que disparó, Suárez señaló como responsable al coronel Gonzalo Medina, ratificado como Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



CREDIBILIDAD DE INFORMES



A casi un año del atraco a la joyería Eurochronos, el caso no sólo puso en conflicto la credibilidad de los informes de la Policía y la imagen del ministro Romero, sino también volvió a dar otro ejemplo de cómo se maneja la justicia boliviana influyendo en el sistema carcelario.



Por un lado, el ministro Romero aseguró que una de las hipótesis es que el asalto se planificó desde el interior de cárceles, pues el líder de la banda, uno de los abatidos, Antonio da Silva, alias ‘El Negro’, había logrado salir de Chonchocoro sólo un mes antes, a fines de junio de 2017, gracias a una polémica resolución emitida por un juez en La Paz, que tomó el caso a pesar de que la jurisdicción era en tribunales de Beni.



Por otro lado, Rony Suárez Masalbi, alias ‘El Mono’, otro de los asaltantes contaba con el beneficio de extramuro desde el 25 de abril de 2017 y debía retornar por las noches al penal de Palmasola, que purgaba una pena por los delitos de robo agravado y asociación delictuosa.



VISITARON LA JOYERÍA



La investigación también reveló que los delincuentes visitaron la joyería en al menos tres ocasiones para estudiar el sistema de seguridad, ubicar las joyas más caras y los lugares donde se guardaba el efectivo.



El sangriento atraco dejó cinco muertos y ocho heridos. Los atracadores fallecidos fueron identificados como Antonio da Silva, brasileño; Rony Suárez Masalbi, boliviano, Camilo Maldonado, alias el ‘Bahiano’, brasileño, primo de Edwin Landívar, el único sobreviviente de la banda de atracadores.



Dentro del caso también es procesada la esposa de Antonio Da Silva, Sandra Guzmán, que junto a Landivar tenían la tarea de hacerse pasar como clientes para estudiar el sistema de seguridad y la disposición de la joyería.