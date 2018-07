Critican falencia en la justicia para proteger a la niñez víctima de violencia



Los Tiempos.- Son las 09:00 de la mañana, del jueves 14 de junio, en la cárcel San Pablo de Quillacollo, donde se han instalado audiencias para el Plan de Descongestionamiento Penal, un niño de cinco años testigo clave de la violación de su madre ha ingresado al penal, de repente el agresor es llamado y aparece tras de él; la madre lo llama y se abrazan, en ese momento el pequeño gira la cabeza y ve a quien hace un año agredió a su madre.



El informe del caso al Consejo de la Magistratura realizado sobre este caso indica que en ningún momento se vio al niño y que sólo al final de la audiencia se divisó a un menor de edad. Sin embargo, existen pruebas de aquella escena, la sanción en este tipo de casos para jueces y fiscales es un proceso penal por prevaricato, porque no se han hecho cumplir las leyes, indicó la asesora legal del Centro una Brisa de Esperanza (CUBE), Leonor Oviedo.



El hecho incumple la Constitución Política del Estado, en su artículo 60 que determina que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Pero también, la Ley 548 Código Niño, Niña, Adolescente y unas Sentencia Constitucional para la protección de menores de edad para no ser puesto frente al agresor.



Como el caso de aquel niño se presentan muchos más con distintos matices, pero con la misma vulneración de derechos. El fiscal Departamental, Óscar Vera, indicó que el personal del Ministerio Público ha sido capacitado y por esos existe la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, para actuar en estos casos. “Tenemos antecedentes en Bolivia de que autoridades judiciales que han permitido eso han sido sometidos a procesos disciplinarios como procesos penales”, dijo.



Los menores de edad son un sector vulnerable, no puede ser sometida ante un posible agresor, porque eso es transgredir todos los parámetros de protección a víctimas que pasa por el cuidado que se debe tener en la no revictimización, explicó Vera.



En cambio, el Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Nelson Cox, indicó que hay falencias en varias instituciones. “Las defensorías de la niñez no activan adecuadamente los mecanismos de protección y seguimiento y por esa carencia los jueces de la niñez no intervienen adecuadamente”.



Indicó también que los operadores de justicia no están protegiendo a testigos y víctimas. “Ellos no cuidan la integridad, y eso tiene que trabajarse. Es uno de los elementos, por ejemplo, que tiene que verse para ver la formación de las personas y su capacitación. En función de ello ver cómo obligamos a los jueces para que tengan un adecuado proceder de cuidado y respeto a la dignidad humana y de respeto para poder apartar a los agresores y víctimas”, explicó.







Revictimización. Es el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima.



Derechos. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado declara interés superior de la niña, niño y adolescentes, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.







"Por un derecho de las víctimas y tratando de ser menores, son un sector vulnerable, no puede ser sometida ante un posible agresor". Óscar Vera. Fiscal Departamental



"Es momento que la sociedad civil comience a fiscalizar para proteger los derechos de la niñez y, de una vez, tengamos un rol activo". Rodrigo Gazauhi Espinoza. Especialista en DDHH







DEBE PREVALECER EL INTERÉS SUPREMO QUE TIENE LA NIÑEZ



La asesora legal de Centro Una Brisa de Esperanza (Cube), Leonor Oviedo, indicó que la institución representa a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, en ese sentido protegen a los menores de edad para que no tengan que ver durante todo el proceso penal a su agresor.



En lo que va del año CUBE está patrocinando 70 casos de menores de edad que han sufrido y denunciado este tipo de agresiones. “Nosotros manejamos con pinzas el hecho de que los niños estén en estratos judiciales, inclusive, cuando deben ir a declarar días antes lo llevamos a conocer el lugar donde van estar, llevarlo directamente también es vulnerar sus derechos. Les explicamos lo que va a pasar, entonces le damos seguridad estabilidad a ese niño que ha sido víctima de cualquier delito, peor aún si es de violencia sexual”, dijo.



Explicó que esto es de conocido por los tribunales y salas penales. “Los jueces ya conocen, a veces inclusive ni solicitamos, directamente ellos determinan que las audiencias se realicen un ámbito privado”.



Para evitar que los menores de edad vayan a juicios y audiencias CUBE se hace dar la representación convencional de las víctimas. “Nosotros los presentamos y hablamos en nombre del niño que nos han dado el poder. Así evitamos que el niño vaya a juicios, audiencias y si el niño debe declarar a un juicio oral nosotros precautelamos su integridad”.







Leonor Oviedo. Abogada De Cube



“Menores de edad deben declarar sin personas que les molesten”



Las declaraciones se debe tomar en forma privada, sin la presencia de los agresores, ahora si los fiscales o jueces desconocen esa legislación, la Defensoría de la Niñez debe hacer prevalecer ese interés supremo que tienen los niñas niños y adolescentes de declarar en instancias privadas y sin la presencia de un agresor o cualquier otra persona que lo moleste, de lo contrario se vulneran derechos.



Ahora, nosotros hemos logrado con una sentencia constitucional que los agresores salgan del lugar donde declara el niño, porque es muy dañino mentalmente, se vulneran sus derechos, se práctica lo que es la revictimización cuando esta frente a frente de su agresor.



Como CUBE hemos logrado que los jueces cuando deben recibir una declaración de menores de edad, bajan de su estrado judicial, porque eso también es revictimizante, es una situación asimétrica de poder, ellos arriba y los niños abajo como testigos, bajan y se ponen de forma redonda y ahí hacen el interrogatorio.



El juez debe ordenar todo el proceso, además de eso, donde está la Defensoría y el abogado de la víctima, el fiscal, si esas partes vieron que el niño estaba presente inmediatamente se lo saca, porque es totalmente revictimizante, nosotros cuidamos mucho eso.