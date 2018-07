El Katari estuvo en la cárcel 14 años sin sentencia 



02/07/2018 - 08:10:00

Opinión.- Vestido con unos jeans azules y chamarra del mismo color, con una gorra negra que le regalaron, El Katari, como era conocido por los reclusos de la cárcel San Sebastián varones, salió libre luego de estar 14 años y nueve meses por un delito por el que no recibió sentencia y que la pena máxima es inferior al tiempo de privación de libertad que tuvo.



Ángel Fernández Cuña, de 64 años, alias el Katari, en un operativo de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), en septiembre de 2003, fue aprehendido por el delito de transporte de sustancias controladas.



Fernández transportaba droga por encargo en zapatos junto a otras dos personas que se dieron a la fuga, cuando agentes de Umopar lo aprehendieron.



Tras su audiencia en el proceso ordinario fue recluido en el penal de San Sebastián con detención preventiva, aceptando una pena impuesta por la justicia, sin poder defenderse, ya que la lengua en la que le procesaron, no era la que entendía.



Fernández, durante el tiempo que estuvo en la cárcel, tuvo que aprender el español para socializar con los demás reos que no hablan el quechua, su lengua materna, y de esa forma comprender la realidad por la que atravesaba.



Su caso no hubiera salido a la luz, si no fuera por el Plan de Descongestionamiento en materia penal, con relación a los detenidos preventivos de los centros penitenciarios. Uno de los regentes carcelarios pidió a la Defensoría del Pueblo revisar la situación legal de esta persona, que llevaba varios años sin tener una sentencia.



El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Carlos Herbas, quien acompañó este caso, indicó que hubo vulneraciones a las garantías constitucionales de esta persona porque se constató la retardación de justicia en el procedimiento penal, al tratarse de una persona de la tercera edad y de una comunidad campesina quechuahablante.



Indicó que el delito por el que se le acusa es el transporte de sustancias controladas y que, de acuerdo a la norma, la pena prevé entre 8 a 12 años de reclusión como máximo.



Fernández excedió el tiempo que debería estar en la cárcel, ya que estuvo detenido indebidamente por más de dos años, si la pena máxima hubiera sido los 12 años.



Herbas explicó que normalmente en este tipo de delitos no se les da la máxima pena, ya que por diversas circunstancias los jueces de sentencia analizan, entre otras cosas, la situación social de cada privado de libertad.



Para el representante del Defensor del Pueblo, en este caso, hubo un descuido y una retardación de justicia ya que no fue sometido a ningún proceso, no se le asistió por un traductor porque es quechuaparlante y estuvo detenido indebidamente, vulnerando un derecho constitucional como es el derecho a la libertad.



FALLAS Herbas indicó que una vez ingresado en el 2004 en el recinto penal, el año 2012, ocho años después, el Tribunal de Sentencia dictó apertura de juicio, pero no se señaló la fecha.



“Hasta la anterior semana, después 14 años, recién en el Tribunal de Sentencia se han dado cuenta que Ángel Fernández seguía en la cárcel”, dijo el representante del Defensor del Pueblo.



Explicó que también en el Ministerio Público se lo consideró a Fernández como si estuviera prófugo siendo que estaba recluido en la cárcel.



Señaló que el error no solo fue de la Fiscalía, sino también los jueces que tienen que hacer un control jurisdiccional y de la Defensa Pública que viene y llama si alguien no tiene defensor.



“Él (Ángel Fernández) no va a decir ‘yo no tengo defensor’, él es del campo y no entiende. Ellos deberían advertir esa posibilidad y Régimen Penitenciario podía haberlos hecho conocer sobre esta situación”, explicó.



Mencionó que, durante estos 14 años, ninguna de esas entidades se dio cuenta hasta que la anterior semana pasaron el dato a la Defensoría del Pueblo.



“Como Defensoría pasamos una solicitud de informe a los jueces de Villa Tunari. El juez cautelar nos indica que ya se tramitó el caso y este pasó al Tribunal de Sentencia. Le mandamos la nota al Tribunal de Sentencia y nos indican que este caso ya se debió haber juzgado”, advirtió.



Indicó que una vez dada a conocer esta situación, el Tribunal de Sentencia pidió un informe al Ministerio Público y este ratificó que el Ángel Fernández está prófugo.



“Le hacemos la observación y le decimos que está en la cárcel San Sebastián”, dijo.



Herbas señaló este caso, a la luz de los derechos humanos, amerita la reparación a la víctima para que se eviten la repetición de hechos similares en la justicia.