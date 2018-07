Convivir con el basurero municipal, la angustia de los vecinos de Cotoca



02/07/2018 - 08:08:58

Página Siete.- El depósito de desechos a “cielo abierto” del municipio cruceño de Cotoca acopia la basura sin ningún tipo de control ni manejo sanitario. Los vecinos denuncian que sufren infecciones diversas debido a la contaminación a la que están expuestos. Las autoridades ediles piden “un poco más de paciencia”.



“Venga a mi casa, lo invito a almorzar. Va a ver mi colección de moscas y el olor que se cuela en mi mesa”, le dijo María Aguilera al encargado de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cotoca, cuanto éste estaba reunido con los vecinos e intentaba calmar las protestas por el basurero municipal.



María es vecina de la zona San Lorenzo, ubicada en el Distrito 1 del municipio de Cotoca. Ese es uno de los dos barrios directamente afectados por la ubicación del botadero, término idóneo para referirse al basurero, ya que allí se depositan todos los desechos de la urbe sin ningún tipo de tratamiento ni clasificación.



“Vivimos en el basurero”



“Acá llega hasta la basura del hospital. Todos los químicos y contaminantes, hasta los restos de los abortos, ya se imaginará. Una vez hasta había un hombre muerto”, cuenta Selva Flores, abriendo mucho los ojos para enfatizar lo atroz de la situación.



Cuando llego al lugar, los vecinos empiezan a salir de sus casas y narran su pena con indignación y desesperación. Al escucharse mutuamente se reconocen en un sentimiento compartido de hastío y coraje: “Es que en la Alcaldía se ríen de nosotros”, protesta Elia Aranda.



San Lorenzo está ubicado entre el primer y segundo anillo de Cotoca, cuya lógica urbanística es similar a la de Santa Cruz de la Sierra: los anillos rodean el centro histórico. Es de suponer entonces, que el barrio está muy cerca de la plaza; pero, por lo visto, no lo suficiente como para incomodar a la Alcaldía.



Cuando se visita San Lorenzo, las calles de tierra tienen aceras de basura de un metro de ancho aproximadamente en cada lado. Ello ya da cuenta de lo que uno se encuentra luego: un mar de basura contaminante y de olor insoportable. “Vivimos literalmente en el basurero”, resume rotundamente Elia.

El basurero edil de Cotoca está a “cielo abierto”, sin cerca perimetral.



Cuando llegó la peste



La vida en San Lorenzo no siempre fue así. El lugar empezó a poblarse hace aproximadamente una década. Las casas que se erigieron eran modestas y vecinos recuerdan esa época como tranquila y habitable.



Sus demandas pasaban por asfalto de calles y/o implementación de servicios básicos. No se imaginaban que 10 años después estarían con barbijos y exigiendo el derecho a respirar aire puro.



El basurero a cielo abierto se ubicaba en ese entonces en los bordes del municipio, exactamente en el cruce de la carretera entre Cotoca y Pailón. Cerca del lugar estaba, y está aún hoy, el barrio Agua Viva, que sufría constantemente por los malos olores, las infecciones y los insectos.



Ante la molestia de aquellos vecinos, las autoridades decidieron reubicar el vertedero; pero su solución no fue mejor que el conflicto. Movieron el botadero de un barrio a otro, apagando una fogata para trasladar el incendio.



El botadero llegó a San Lorenzo hace casi dos años. Los vecinos vieron con curiosidad y buenos ojos cuando empezaron a ingresar tractores de la Alcaldía. “Nos van a hacer un pozo de agua”, decían entre rumores y entusiasmo.



Desafortunadamente para ellos, sus presagios estaban equivocados. Esos tractores que ingresaban, traían el inicio de una peste.



Primero fiebre; después dolor



“Primero fue fiebre. Caímos uno por uno, primero yo y después mis hijos. Pensábamos que era dengue, era como mayaro. Luego vino el dolor insoportable de estómago. Dijimos: ‘debe ser una peste’. Luego entendimos que era una peste. Era esta peste que tenemos a 100 metros de casa, la nauseabunda basura”, afirma sin rodeos María Aguilera.



El caso de su familia no es el único ni el primero. Casi todos los vecinos del lugar tienen malas experiencias que terminaron en el hospital. Infecciones, diarreas, conjuntivitis, dermatitis, son sólo algunos de los males que enumeran. “Ya le digo que es una peste -reitera María- una peste que está en el aire”.



Las casas en el barrio tienen siempre las puertas y ventanas cerradas. Los vecinos decidieron refugiarse del acecho del olor putrefacto saliendo lo menos posible, cerrando todo.



A pesar de estos intentos claustrofóbicos, los resultados no han sido los esperados. El olor se cuela por los resquicios de las puertas, por las bisagras de las ventanas y hasta por los poros de las paredes. Entra y no sólo entra, penetra. Los vecinos sienten que el mal olor se les queda en el cuerpo, en los alimentos, en toda la casa.



“No es que no limpiemos. Vivimos lavando las cosas pero aun así, todo huele mal y siempre hay moscas”, lamenta Elia.

La basura colma las vías a las casas aledañas al vertedero.



Estando en el lugar se evidencia que el mal olor constante es repugnante. Los vecinos andan con barbijos o pañoletas cubriéndose el rostro. Según cuentan, la presencia del basurero les ha quitado, entre otras cosas, el sueño.



“Es algo que nos sobrepasa. No alcanzan los adjetivos de cosas desagradables para describirlo pero lo resumiré diciendo que hay noches en el que el olor es tan insoportable que es imposible dormir. Sobre todo cuando hace mucho calor”, cuenta Consuelo Suárez.



La respalda Erika Cuéllar, otra vecina, quien enfatiza que el problema empeora también cuando llueve. “Cuando llueve, a veces rebalsa tanto que el agua trae la basura hasta las puertas de nuestras casas. Es un agua hedionda, insoportable”, dice.



“Deben tener paciencia”



Los vecinos ya me lo habían advertido: “No lo va a encontrar al Alcalde, nunca para en su oficina”. La oficina del burgomaestre está en el segundo piso de un edificio ubicado frente a la plaza principal. “El honorable está en unas diligencias - explica su secretaria- no se sabe a qué hora estará”.



Estaba, afortunadamente, el director municipal de Medio Ambiente, Róger Vaca, quien aseguró que el tema está en agenda y pidió a los vecinos paciencia.



“Ya tenemos 17 hectáreas donde se hará el nuevo vertedero. Habrá una adjudicación pública y la empresa que sea elegida será la encargada de los trabajos. Está previsto para agosto de 2019. Se les va a solucionar el problema a los vecinos, deben tener paciencia”.



A la pregunta de por qué se trasladó el vertedero a una zona habitada, el funcionario se incomoda y niega que sea cierto. Dice que los vecinos llegaron después; pero quiere hablar del tema. Reitera que ya está planificada la solución, que no vale la pena darle vueltas.



Vaca asegura descocer que el vertedero esté dañando a los vecinos. Asegura que la Alcaldía hace un tratamiento constante para que la basura no tenga olores. Algo se desmiente por sí solo cuando se visita el sitio.



“Un año es demasiado”



“Un año es demasiado - advierte Maila Laura, vecina del Barrio San Lorenzo- sobre todo porque vemos que no se está haciendo nada, se toca el tema como si fuera cualquier otro. Nadie le da la prioridad que tiene por ser de salud. Mi hija pequeña vive enferma todo el tiempo”.



Los vecinos ya saben del plazo de un año para el traslado del botadero pero ello no les deja conformes. Sobre todo porque no hay nada que les haga olvidar el fétido olor diario. Las autoridades municipales estuvieron en la zona el año pasado e intentaron apaciguar el descontento.



“Cuando hicimos una reunión y presionamos para que el vertedero se vaya, semanalmente vinieron a fumigar y a echar algún químico a la basura para que no tenga olores. Eso duró solamente un mes, después nunca más los vimos y continuamos con lo mismo”, cuenta Esperanza Díaz, también vecina de la zona.



Los vecinos saben del plazo pero no les satisface. Un año es bastante. Y un año entre basura, aún más.

Con barbijos , vecinos intentan protegerse.









“A cielo abierto”, un pozo lleno de basura



El basurero municipal de Cotoca es un pozo de aproximadamente un metro de profundidad y casi una hectárea de extensión. No posee ningún letrero ni cerca perimetral. Está a “cielo abierto” y en su alrededor rondan permanente perros fisgoneando.



La casa más cercana está a menos de 100 metros de distancia; aunque la Ley Nacional 757 establece que no deben existir vertederos a menos de un kilómetro de las viviendas.



Cerca del basurero se encuentra el “Motódromo”. Es una pista un tanto rústica donde motociclistas compiten los fines de semana frente a familias que se dan cita para aplaudir la agilidad y las maniobras de los conductores.



Últimamente, la competencia se ha visto entorpecida por la peste que el viento lleva desde el cercano basurero. El último domingo, el narrador del evento hizo un comentario al respecto. El comentario se oyó por los altavoces y llegó hasta oídos del Alcalde, quien se encontraba allí como espectador.