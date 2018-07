Hay señales que alertan sobre accidentes cerebrovasculares



El Deber.- Las muertes repentinas sorprenden, más aún si se trata de deportistas que no sobrepasan los 30 años de edad, como ocurrió en agosto de 2017, cuando el futbolista holandés del Ajax, Abdelhak Nouri, de 20 años, falleció en pleno campo de juego. La causa, daños cerebrales severos.



El reconocimiento las primeras señales de que algo anda mal en la circulación de nuestro cerebro y un estudio médico oportuno, ayudan a prevenir ese tipo de accidente cerebrovascular o también conocido como infarto cerebral. EL DEBER habló con un experto en la materia.



¿Qué tipo de pacientes son propensos a sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV)?



Las personas con sobrepeso que tienen vida sedentaria, los diabéticos, los hipertensos, los de edad avanzada y los fumadores son grupos de riesgo de padecer enfermedades cerebrovasculares.



A estas enfermedades se las puede dividir en dos grupos: el accidente cerebrovascular isquémico, que es cuando le falta sangre a un sector del cerebro porque se tapa una arteria por un coágulo de sangre y se le conoce comúnmente como embolia.



El otro tipo es por la ruptura de una arteria, donde la sangre invade el cerebro y se la conoce como derrame cerebral.



Ambos son riesgosos, tanto de muerte o de que la persona sobreviva con secuelas graves, pero el más frecuente es la embolia.



¿Cómo se puede prevenir y cómo el paciente se da cuenta de que está sufriendo un ACV?

No hay forma de prever que la enfermedad va a suceder en un tiempo determinado, pero hay formas de prevenir y es cuidando los factores que ya mencioné, como evitar consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, las personas que son diabéticas deben controlar el azúcar en la sangre, los fumadores deben dejar de fumar, los que son hipertensos deben hacerse controles periódicos, esas son las formas de prevenir.



¿Hay señales de que la persona está a punto de sufrir una enfermedad cerebro vascular?



Un buen porcentaje de los pacientes que sufren una embolia, semanas atrás sufrieron un accidente isquémico transitorio que comúnmente se lo conoce como pre-embolia.



A esa persona se le trabó un poco el lenguaje al hablar o se le adormeció un brazo, una pierna o se le nubló la vista por algunos segundos y luego se recuperó, esos son los síntomas que uno no les da la importancia debida, pero nos están avisando que algo está pasando en la circulación cerebral. Muchas de las personas que han sufrido un infarto cerebral, ya han tenido esos avisos, pero el paciente no logró identificar o no le dio la importancia debida. En el caso del accidente cerebrovascular, hay la ruptura de una arteria, no hay síntomas, pero hay pacientes que están con dolor de cabeza permanente.



Si bien en el aneurisma no hay un síntoma específico, muchos pacientes padecen dolores de cabeza, pero el único momento donde se puede saber si padeces un aneurisma, es cuando se hace un estudio específico. Es mucho mejor que se detecte la enfermedad antes de que haya una ruptura de la arteria del cerebro y se produzca una hemorragia.



¿Qué tipo de estudio se debe realizar?



Se llama angiotomografía, es un estudio menos invasivo que detecta el problema de las arterias del cerebro. La clínica Incor tiene un angiógrafo multicortes, de 64 cortes y es de una excelente calidad para hacer ese estudio. Es decir, que en un solo disparo se realiza varias tomas, los estudios son más nítidos y más rápidos y se los hace en pocos segundos.



El angiógrafo digital es un flat panel con reconstrucción tridimensional, donde se hacen los diagnósticos y las cirugías endovasculares y se realiza el cateterismo. El estudio consiste en hacer un cateterismo en la ingle y se llega a las arterias del cuello que llevan la sangre hacia el cerebro, una vez ahí, se inyecta el contraste directamente en las arterias que se van a estudiar. El angiógrafo toma las imágenes y permite ver las arterias por dentro y por fuera.



¿Cuánto cuestan los estudios con este equipo?



Depende de lo que se va a tratar porque no es lo mismo hacer un estudio endovascular sin la necesidad de abrir la cabeza, sino que se hace desde la ingle hasta llegar a la circulación cerebral, se hace la cirugía dentro del cerebro, pero sin tocar la cabeza del paciente. Si la cirugía es de un aneurisma pequeño o grande, si se hace el tratamiento de una arteria que se tapó, hay mucha variabilidad en cada caso y el tratamiento y materiales son diferentes.

El estudio demora 30 minutos, para analizar las arterias y la circulación sanguínea, pero como hay una punción en la ingle, el paciente tiene que quedarse algunas horas para protegerla y evitar un hematoma.



¿Cuántos casos se han realizado con este equipo digital?



Desde 2011 hemos pasado los 700 casos, tanto en estudios de cateterismo cerebral, de diagnóstico, de cirugías endovasculares y soluciones de aneurismas cerebrales, sin hacer cirugías abiertas, sino desde la ingle.



¿Cuál es la edad promedio para sufrir un ACV?



Depende mucho de cuál se está hablando. Por ejemplo, el accidente cerebrovascular isquémico (la embolia) generalmente se da en los adultos mayores que sobrepasan los 55 -60 años, donde ya se desarrollaron enfermedades en las arterias que llevan la sangre al cerebro. También puede suceder en personas jóvenes, pero el riesgo de sufrir una embolia seguramente será por un problema cardiaco.



En nuestro medio es muy común el chagas y eso hace que el corazón crezca, que no lata de forma adecuada y la sangre que queda estancada hace que se formen coágulos en las arterias y en algún momento eso impacta en el cerebro. El caso de la arteriosclerosis, que es cuando se va tapando las arterias por la grasa, es más común en los adultos mayores, en cambio las hemorragias son más comunes en las personas jóvenes y es más frecuente en las mujeres. La edad promedio para sufrir una hemorragia está entre los 40 y los 60 años.



¿Cuando una persona sufrió una enfermedad cerebral logra recuperarse por completo?



Cuando sufrió la pre-embolia, el paciente se recupera por completo, pero corre el riesgo de sufrir otra o de tener una embolia definitiva en un lapso de dos semanas, por eso es importante detectar accidente isquémico transitorio. Cuando en un adolescente o en un niño se tapa una arteria, puede ser porque hay una malformación cardiaca o porque hubo un accidente o golpe por dentro de las arterias. Los síntomas son iguales.



¿Cómo ayudar a una persona que sufrió un ACV?



Cuando a un paciente tiene problemas para hablar o se le adormeció un brazo o una pierna, tiene que acudir de manera urgente a emergencia para realizarse los estudios necesarios, ver qué pasa con el corazón, con las arterias que pasan al cerebro y con el colesterol, porque ya tuvo el aviso y está a tiempo de solucionar lo que pueda afectar al cerebro.