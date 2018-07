Terminal de Entre Ríos, sin uso por falta de servicios básicos



02/07/2018 - 08:06:05

El País.- La infraestructura de la Terminal de Buses de Entre Ríos fue concluida hace cuatro años aproximadamente, sin embargo, ésta no entra en funcionamiento hasta la fecha. La falta de servicios básicos no permite darle uso a ese lugar.



El proyecto demandó alrededor de 11 millones de bolivianos. Fue ejecutado en la última gestión del entonces alcalde Teodoro Zuruguay. Cuando en el año 2012 los sectores sociales advirtieron que esa obra iba ser un elefante blanco más, la autoridad de ese tiempo aseguró que eso no iba suceder porque tenía un proyecto de funcionalidad.



Para el actual alcalde de Entre Ríos, Nicolás Herrera, ese proyecto fue ejecutado sin tener las condiciones suficientes para su funcionamiento, en lo que refiere a socialización y consentimientos de la población. Sin embargo, está consciente de que esos aspectos ahora pasan a segundo plano.



La principal falencia detectada por el burgomaestre es la falta de alcantarillado, la Terminal no tiene dónde botar las aguas servidas, solo hay dos tachos que se usan normalmente para almacenar agua, los se llenan de manera rápida y no hay dónde conducir esas aguas.

En ese sentido, la autoridad tiene en puertas la ejecución de un proyecto de un alcantarillado para la Terminal y los barrios que están en esa zona, el cual demandará 12 millones de bolivianos. En la actualidad están en los últimos acuerdos para suscribir un convenio y poner en marcha esa iniciativa, como una condicionante previa al funcionamiento de la estación de buses.



El problema no es solo eso, sino que también tienen que trabajar en la electrificación de ese lugar, se necesita instalar transformadores y una serie de otras cosas en coordinación con Servicios Eléctricos Tarija (Setar), lo cual implica otra inversión de dinero, pero pasa a ser algo secundario.



“Es una terminal bastante grande que con seguridad a un inicio no se llenará. Al margen de ello hay una condición a tomar en cuenta, las flotas al salir de Tarija están en una hora en Entre Ríos, y es medio difícil ir parando de hora en hora-comentó el alcalde- nosotros haremos lo posible para trasladar el transporte provincial y también habilitar una parada para el transporte departamental”.



Para el ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, Damián Castillo, es necesario que se habilite la terminal en Entre Ríos, tanto para dar comodidad a los pasajeros como a los operadores que brindan ese servicio.



El dirigente manifestó que sus compañeros que van a Santa Cruz y hacia el Chaco pasan por Entre Ríos, donde hay una población que demanda también el servicio de transporte, por lo cual es necesario la habilitación de una terminal intermedia. Sin embargo, se debe verificar si solo fue construida para el transporte interprovincial o también para el interdepartamental.

“Sería muy importante que se la habilite esa terminal. Hace cuánto tiempo que pasó y sigue a medias sin darle utilidad-cuestionó Castillo- si vamos a construir, tirar plata y dejarla votando, no es nada bueno. Hay que dar más comodidad al pasajero, al operador, a la población que hace uso del transporte interprovincial”.



En la Terminal los rayos del sol opacaron la pintura color mostaza de la infraestructura, los arbustos que superan los 50 centímetros de alto envuelven a la Terminal, los portones con letreros de entrada y salida están cerrados, el polvo que se genera y el pasar de los vehículos ha cubierto toda la obra. Empero, Herrera sostiene que se realiza mantenimiento y mientras se avanza con lo del alcantarillado se tratará de darle una utilidad a esa obra, para cuando se tenga todo listo se uso para el fin que fue edificada.



