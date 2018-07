Zona de Normandía: Vertedero, amanece bloqueado



02/07/2018 - 08:04:57

El Día.- El ingreso al vertedero de Normandía amaneció bloqueado ayer por vecinos de esta zona que no dejaron entrar a ningún camión de la empresa Vega-Solví a vaciar la basura, debido al rechazo del ampliado al plazo de operaciones por un año más, que debía cerrarse este 30 de junio.



Aseguran que son 53 barrios afectados por el mal olor, contaminación ambiental que les está causando enfermedades crónicas a niños y personas mayores que viven en la zona.



Por otro lado, hay divisiones de los vecinos, unos que aceptaron la ampliación del plazo y otros señalan que la salud es lo primero y luchan por cierre del vertedero municipal.



Camiones regresan con la basura. "Tal como lo anunciamos hace días, que desde el 1 de julio íbamos a cerrar la entrada al vertedero, en la vigilia del sábado acordamos en no dejar ingresar a ningún camión de basura. Esta madrugada (domingo) llegaron cuatro camiones, pero no los dejamos entrar y cuando acordamos desaparecieron, después esta mañana apareció otro y también se regresó, lo que desconocemos es dónde han ido a tirar esa basura. Eso queremos saber y si es que lo botaron en alguna parte de la ciudad los vamos a demandar", manifestó Gerónimo Ricaldes, vecino del barrio Villa Paraíso del Distrito 14.



Por su parte, la diputada Ariana Arias, indicó que lo que quieren es que se respete la auditoría ambiental del vertedero de Normandía 2015, donde se estima "un tiempo de vida útil hasta mediados del 2018 que también señala el impacto ambiental negativo que ha generado", sostuvo.



Por otro lado, Alberto Rojas, presidente de la Asociación de Juntas Vecinales OTBS y Capitanía (AJUVOTBSC) del distrito 14, que el sábado tuvieron una reunión con 35 dirigentes de barrios afectados, acordaron en aceptar un año más, pero que cumplan, para eso necesitan el apoyo de la Defensoría del Pueblo, derechos humanos y autoridades del municipio.



1.500 toneladas al día son afectadas. Jorge Landívar, vocero del municipio, explicó que esta situación está perjudicando el recojo de 1.500 toneladas de basura al día e invitan a los vecinos al diálogo para dar una solución en beneficio de sus barrios y la población en su conjunto.



"Producto de la buenas gestiones técnicas y ambientales en las operaciones en el relleno sanitario Normandía es que la Autoridad Ambiental Competente Departamental, otorgó a Emacruz el plazo hasta el 30 de junio de 2019, para proseguir con las actividades de relleno sanitario, puesto que como lo demanda la ley, el predio aún no cuenta con áreas disponibles para su uso técnico y ambientalmente seguras, y deben ser llenados", dijo Landívar.



Descripción del impacto ambiental negativo, según la auditoría sobre el vertedero de Normandía (2015)



En la página 23 del resumen ejecutivo de la Auditoría Ambiental al Vertedero de Normandía que se realizó el 2015, señala la Evaluación del Desempeño ambiental con una descripción del impacto ambiental negativo en magnitud alta y media.



- Magnitud de impacto Alta:



1. Contaminación del acuífero superficial.



2. Formación de "lagunas artificiales" con agua de lluvia mezclada con lixiviados en época de lluvia.



3. Escurrimiento de aguas superficiales, en barrios colindantes con el vertedero por deficiencias en el drenaje pluvial.



4. Generación de malos olores por contaminación del aire con gases orgánicos.



5. Generación de gases de efecto invernadero.



6. Contaminación directa del suelo y subsuelo.



7. Contaminación de aguas superficiales en las colindancias del vertedero debido al rebalse de las aguas mal drenadas en su interior.



8. Incremento del riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico.



9. Incremento del riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los vectores ( insectos y roedores).



- Magnitud del impacto media:

1. Dificultades para la circulación de los camiones recolectores dentro del vertedero en épocas de lluvias.



2. Generación de partículas aerotransportables (bolsas plásticas, papeles) hacia los asentamientos colindantes en el vertedero (en función a la dirección preferencial de los vientos predominantes en la zona).



3. Bajo valor económico del suelo por la presencia del vertedero en la zona.



4. Mal aspecto del paisaje por la preferencia de los camiones recolectores en la zona.



5. Pérdida de la cobertura vegetal en el área de amortiguamiento debido al avasallamiento de tierras para nuevos asentamientos humanos en la zona.



6. Presencia de aves carroñeras y vectores con posibles consecuencias en la salud de los trabajadores y habitantes de la zona.



Conclusiones del documento: Según el punto 4 indica que: "al presente son casi 20 años de operaciones de vertedero y se estima un tiempo de vida útil hasta mediado del año 2018, es decir para el plazo contractual establecido con el actual operador privado; sin embargo, ya se debe planificar la elaboración de un proyecto a diseño final para el emplazamiento del nuevo sitio de disposición final con los estudios técnicos especializados que se requieran y fundamentalmente con un área de soporte operaciones por lo menos para un tiempo de 30 años".