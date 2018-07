Exmilitares organizan partido y denuncian preferencias del TSE



02/07/2018 - 07:58:56

Los Tiempos.- El trámite ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que un partido político obtenga su personería jurídica no es fácil para las organizaciones que no son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), toda vez que sufren cierta “discriminación” en este poder del Estado, denunciaron desde la organización Patriotas Constitucionalistas, conformada por exmilitares, suboficiales en servicio pasivo y otros uniformados que lucharon contra la colonización en las FFAA en 2014.



El suboficial maestre Militar de reserva de las Fuerzas Armadas, Edgar Morales Mamani, vicepresidente de Patriotas Constitucionalistas de Bolivia (PCB), sostuvo que además de lo costoso de los trámites deben enfrentar las preferencias del órgano electoral y otras instituciones hacia ciertas agrupaciones que son afines al Gobierno.



“Hemos fundado una agrupación política integrada por suboficiales que hemos pedido ante el TSE nuestra personería jurídica, pero hemos visto que hay una preferencia para personas que tienen coincidencias con este Gobierno”, señaló.



Según su apreciación, en el proceso de trámite se facilita el mismo a todos los que son afines a la actual administración gubernamental y que será difícil para otros.



“Se ha visto que no va a ser fácil sacar, pero nosotros tenemos que buscar una alternativa y para eso estamos conversando con algunos partidos políticos que más o menos tienen nuestro pensamiento”, dijo.



En este sentido, afirmó que se verá en su momento cómo avanza la recolección de firmas, pero de todos modos ya “tenemos nuestra propuesta política y si nos cierran las puertas en el TSE vamos a continuar por otra línea”, indicó.



Reiteró que hay cierta forma de discriminación porque piden muchos requisitos, que son difíciles de cumplir como colectar 104 mil firmas para un partido que no tiene recursos, en tanto que para otros como ser las agrupaciones indígenas originarias el trámite es simple. ‘Pero a la vez también ellos (los vocales del TSE) parecieran que son afines al Gobierno”.



En una oportunidad, Morales expresó que “el objetivo son las elecciones de 2019, el objetivo es llegar a la presidencia el 2019. Para llegar allí necesitamos hacer política, necesitamos enseñar la responsabilidad, disciplina, lealtad, todos esos valores que aprendimos en las Fuerzas Armadas y que estamos inculcando al pueblo boliviano”.



El suboficial maestre explicó que en el movimiento hay integrantes que participaron en las marchas de hace cuatro años, un momento histórico en el que miembros de bajo rango de las FFAA exigían modificar su Ley Orgánica para eliminar la discriminación y descolonización de las fuerzas castrenses.



En su momento, el asesor jurídico del partido, Eddy Jaldín, explicó que se afina una ideología y un programa para evitar copias de otros países.



En tanto, el dirigente Edwin Castro contó que ya se conformó una dirección nacional y que el objetivo es participar de las elecciones de 2019.



Sin embargo, según Morales, se analizarán alianzas programáticas en el caso de que no se alcance a lograr las firmas necesarias. Asimismo, afirmó que aún no hay un candidato que comande esta agrupación.







4 años de las marchas. Las movilizaciones contra la colonización en las FFAA se realizaron a mediados de 2014 en la ciudad de La Paz.







TSE: HAY NUEVE PARTIDOS ACTIVADOS



Según los registros del OEP, actualmente nueve partidos políticos cuentan con una personalidad jurídica vigente: Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR – 1987), Frente de Unidad Nacional (UN – 2004), Unidad Cívica Solidaridad (UCS – 1989), Partido Demócrata Cristiano (PDC – 1987), Movimiento al Socialismo (MAS – 1987), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI – 1987), Frente Para la Victoria (FPV – 2009), Movimiento Democracia Social (Demócratas – 2013) y recientemente el Partido de Acción Boliviana (Panbol – 2018).



PROPUESTAS: UNA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO Y APROBAR LA CADENA PERPETUA



El vicepresidente de Patriotas Constitucionalistas de Bolivia, Edgar Morales, explicó que esa agrupación tiene como fundamentos la ideología, doctrina y programa en los sistemas económicos, políticos y sociales, bajo la corriente filosófica del “eclecticismo”.



Esta corriente se entiende como la búsqueda permanente de unir ideas, formas, figuras de diferentes tipos para “ser transformado en algo nuevo y único”. No hay una sola mirada, limitada, pero hay una unión de muchos elementos para transformarse en algo diferente.



Economía



Como opción y con antecedentes pragmáticos de despegue, desarrollo e iniciativa económica y que se funda en la economía de libre mercado han optado por la economía social de mercado.



Sistema judicial



“Dadas nuestras realidades en el sistema judicial y sus resultados negativos, hemos optado por considerar en el marco de la Constitución Política del Estado aplicar, previa consulta popular, como el referéndum: pena capital para delitos graves; cadena perpetua para delitos políticos relacionados a la corrupción, entre otros”, dice parte de su propuesta.



La organización política está a la espera de la autorización del TSE para la recolección de firmas, para lo que, aseguran, ya cumplieron con todos los requisitos a pesar de no contar con recursos.