Morales explica que el plan 2025 no es Evo Presidente

02/07/2018 - 07:57:02

Opinión.- El presidente Evo Morales afirmó que la Agenda 2025 (2020-2025), un programa que lleva adelante el Gobierno, no establece a que siga como máxima autoridad del país.



“El plan 2025 no es Evo Presidente. Hay un programa en lo social, económico, en temas de integración, en temas energéticos y en temas agropecuarios”.



Dijo, según Erbol, que cuando el Gobierno habla de este plan, algunas personas solo se concentran en Evo 2025, algo que “puede ser o como también no”.



“(...) Hermanos y hermanas, fundamentalmente es un programa de Estado, no solo de un partido”.



Dijo también que ahora se debe actualizar esa Agenda Patriótica que tiene 13 pilares para constituir un país digno y soberano porque aparecieron nuevas necesidades.



Morales, que ayer entregó un mercado en Vinto, se refirió a los proyectos que gestiona actualmente como el tren bioceánico, para la integración, donde Rusia mostró su intención de sumarse al igual que Inglaterra. Recordó que con la industrialización del litio, Bolivia podrá poner el precio.



“Podemos alcanzar todo esto porque la economía sigue creciendo”.