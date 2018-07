Arce: Declaraciones del padre Fuentes abren heridas



02/07/2018 - 07:55:28

Página Siete.- El ministro de Justicia, Héctor Arce, condenó ayer las declaraciones del secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), padre José Fuentes, sobre la ideología indígena, porque considera que denotan discriminación.



“Son profundamente lamentables las expresiones del padre José Fuentes. No corresponden a la verdad y denotan algo que dentro de la fe católica no debe existir, denotan discriminación, denotan un sentimiento negativo, un sentimiento adverso a una forma de pensamiento y sentimiento que ha tenido un gran desarrollo no sólo en Bolivia, sino en el mundo entero”, manifestó Arce.



Fuentes afirmó que una ideología indigenista del país, con ciertos visos de excluyente y bastante pobre en cuanto a desarrollo intelectual, intentó “secuestrar” al Cardenal Toribio Ticona al servicio de sólo un partido.



“Es lamentable que se refiera así al movimiento indígena, a las ideas y las formas de vida tan sanas y naturales que tiene (…) con este tipo de declaraciones lo que hace es ahondar las diferencias y abrir las heridas. Esto no es actuar conforme a la doctrina católica, a la doctrina de amarnos los unos a otros”, agregó la autoridad gubernamental, en entrevista con medios estatales.



Agregó que los pueblos indígenas, de alguna manera, son la reserva moral del país y también del mundo, y en ese contexto se debería realizar una profunda reflexión sobre los dichos del padre Fuentes.



Incluso “yo creo que debería existir alguna aclaración. Seguramente fue una posición personal (…) parece una declaración aislada y muy desafortunada (…) lo único que podemos pedir es una profunda reflexión para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir y que construyamos juntos una lógica de entendimiento”, apuntó.