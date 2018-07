Firmas chinas les ganan a las nacionales en adjudicación del tramo Santa Cruz-Trinidad



02/07/2018 - 07:40:30

El Deber.- La cantidad incontable de baches que producen accidentes o hacen lento y más caro el transporte de reses de Trinidad a Santa Cruz o de alimento balanceado u otros insumos agropecuarios de la capital cruceña hacia Beni, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), será cosa del pasado y, en esta coyuntura, las constructoras chinas otra vez toman la delantera y obtienen más tramos de obras que las nacionales.



Desde la ABC informaron que ya se tiene garantizada la rehabilitación del tramo Santa Cruz-Trinidad, pues ya se firmaron los contratos con cuatro empresas (de las cinco) que estarán a cargo de la reparación de unos 563 kilómetros que tiene la vía interdepartamental.



Adhemar Rocabado, gerente regional de la ABC-Santa Cruz, indicó que ya es una realidad el proyecto Contrato de Rehabilitación y Conservación por Estándares (Crece), de la carretera Santa Cruz-Trinidad.

Rocabado explicó que el proyecto será desarrollado de forma paralela en cinco tramos, denominados ‘mallas’, que permitirán disminuir el tiempo de obras y subrayó que los trabajos son financiados por el país a través de un crédito otorgado por el Banco Mundial de $us 225 millones.



Presencia china

El gerente de la ABC-Santa Cruz detalló que la Asociación Accidental China Harbour será la encargada de reparar el tramo Cuatro Cañadas-Núcleo II (malla 2); mientas que el consorcio nacional Idimsa- Génesis trabajará en el Núcleo II-Yotaú (malla 3).



A su vez, la Asociación Accidental Benicruz (boliviana) ejecutará el tramo Yotaú-Nueva Cotoca (malla 4); mientras que nuevamente en suelo beniano la Asociación Accidental China Harbour estará a cargo de los tramos Nueva Cotoca-Trinidad, Puerto Varador-Trinidad y Trinidad-San Javier (malla 5).



En cuanto a la vía Cotoca-Cuatro Cañadas (malla 1), Rocabado señaló que la ABC está preparando los documentos para realizar la respectiva licitación pública y así conocer qué constructora se hará cargo del trabajo.



Sobre el modelo Crece, Rocabado explicó que el mismo se trata de diferentes fases de intervenciones viales que tienen que ver con la rehabilitación y el mantenimiento habitual en un solo trabajo.

Rocabado subrayó que se trata de contratos donde se evalúa el desempeño de la constructora a partir de un conjunto de resultados.



“Los contratos tienen una duración de cinco años, dos destinados para la rehabilitación, que equivalen al 80% del contrato, y tres que están relacionados con el mantenimiento y eso corresponde a un 20% del contrato”, dijo Rocabado.



En cuanto a la participación de las empresas nacionales, algunas constructoras afiliadas a la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecruz) indicaron que muchas participaron de las licitaciones llevadas adelante por la ABC, pero debido a los precios muy bajos que manejan las empresas chinas se les hizo imposible poder competir y quedaron afuera.



“No pudimos bajar más nuestros costos y ahí quedamos en el camino, ahora se tiene que esperar que el material que usen los chinos sea de calidad”, señaló un integrante de una de las constructoras que participó de las licitaciones.



Una ruta traumática

La ABC estima que el flujo diario de ese tramo es de al menos de 2.000 unidades de transporte, entre livianas y pesadas, en la ruta a Trinidad.



Mientras que desde la regional Santa Cruz consideran que el mal estado se debe por los años que ya tiene la carretera, pues su construcción fue realizada en 1997, cuando el transporte pesado, especialmente en la zonas ganaderas y agrícolas, no tenía el volumen de carga y menos la frecuencia de transporte que los actuales.



Ante el nuevo escenario, Valuis Sequeli, presidente del Bloque de Defensa Interinstitucional del Autotransporte de las provincias de la Chiquitania, sostuvo que es una buena noticia y que esperan que las empresas encargadas de mejorar la carretera sean responsables y que trabajen con los mejores materiales y que no solo presenten un bonito diseño que a los pocos meses se empiece a deteriorar.



El agro, satisfecho

Desde la Federación de Ganaderos de Beni y Pando (Fegabeni) sostuvieron que contar con una carretera directa al mayor mercado que tiene el país es positivo, pues en las actuales condiciones el costo del movimiento bovino, por unidad, desde Trinidad hasta los centros de recría y de faenado en Santa Cruz subieron de Bs 150 a 170.



A su vez, para la Cámara Agropecuria del Oriente (CAO) toda mejora en las carreteras del país ayudará a reducir el costo de los fletes y el tiempo de transporte, lo que repercute en un menor uso de combustible y en la posibilidad de aumentar la cantidad de viajes de acuerdo con las necesidades de los productores y de la demanda del mercado.



EN DETALLE



Reparaciones

En distintas ocasiones la ABC realizó labores de mantenimiento, que fueron observadas por los transportistas debido a que las mismas, una vez finalizadas, al poco tiempo se empezaban a deteriorar.



Seguridad

Las operadoras del transporte interdepartamental se mostraron satisfechas por los anuncios de mejora, debido a que por los baches y la oscuridad los accidentes son habituales en la zona.



Más viajes

Para los choferes del transporte pesado, contar con una carretera en buen estado significa poder realizar una mayor cantidad de viajes, pues los mismos se reducen y eso impacta en su economía, que está relacionada a la cantidad de viajes.