Ven inversión moderada en los tres aeropuertos del eje troncal



Los Tiempos.- A más de cinco años de la nacionalización del paquete accionario de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa), el Gobierno realizó una inversión “moderada” en relación al crecimiento del tráfico que experimentan los aeropuertos internacionales de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, indican los especialistas en el tema consultados por Los Tiempos.



Mientras tanto, los pasajeros que frecuentan las tres terminales aéreas calificaron las mejoras como “insuficientes” y poco relevantes para brindar un servicio competitivo para promover el turismo en la región.



El presidente Evo Morales nacionalizó Sabsa el 18 de enero de 2013, que hasta entonces estuvo a cargo de la filial del grupo español Abertis-Airports. Argumentó que la firma no invirtió los 20 millones de dólares demandados en mejoras aeroportuarias.



Sin embargo, entre 2013 y 2015, el Gobierno destinó cerca de 12 millones de dólares para ampliar y remodelar los aeropuertos internacionales de Viru Viru, El Alto y Jorge Wilstermann, según información difundida anteriormente por los ministerios de Comunicación y Obras Públicas.



La inversión más baja fue destinada al aeropuerto Jorge Wilstermann, con un monto aproximado de 10 millones de bolivianos, Viru Viru recibió 31 millones y El Alto 49 millones de bolivianos. Este medio solicitó una entrevista con el gerente general de Sabsa, Óscar Galvez Padilla, pero no se tuvo éxito.



El analista en aeronáutica Samuel Montaño y el especialista en la materia y gerente de LAB, Orlando Nogales, cuestionaron las inversiones destinadas a las tres terminales y aseguraron que los montos fueron “insuficientes” para resolver el crecimiento aéreo en el país.



“Las inversiones que se han hecho en los aeropuertos no son lo suficientemente significativas ni tampoco son, según la doctrina del Gobierno, lo suficientemente necesarias”, afirmó Montaño.



Precisó que las inversiones fueron destinadas en función al flujo aeroportuario percibido por el Gobierno y no con proyecciones. Asimismo, sostuvo que los aeropuertos Jorge Wilstermann y de El Alto no poseen espacio físico de expansión, porque están ubicados en el centro urbanos, por tanto, debería pensarse en un traslado.



Por otro lado, explicó que las empresas administradoras de aeropuertos determinan el volumen de inversión en función al tiempo de recuperación de sus recursos.



“Si la recuperación sobrepasa los cinco años, la inversión va a ser moderada. Si los precios no benefician a los empresarios, las inversiones seguirán siendo moderadas”, añadió.



Mientras tanto, Nogales afirma que las inversiones realizadas por Sabsa desde 2013 no fueron “agresivas”, lo que también afectó la llegada de nuevas líneas aéreas internacionales para operar destinos hacia el exterior.



Debido a ello, sostuvo que se debe apostar por una mayor inversión en el aeropuerto de Viru Viru, debido a la tasa de crecimiento económico registrado en el departamento de Santa Cruz y la posibilidad de expansión.



Por su parte, los pasajeros consultados el viernes en el aeropuerto Jorge Wilstermann coincidieron por separado al afirmar que las “mejoras” más evidentes se percibieron en El Alto, aunque manifestaron que son insuficientes.



“La pista siempre es muy mala en Cochabamba, hay mucho traqueteo cuando se aterriza, pareciera que no estuviera bien mantenida y además creo que es bastante corta”, señaló Andrés Rodríguez.



La pasajera Berta Jiménez, que vive en La Paz, destacó los avances en Cochabamba, como las mangas, pero cuestionó las ampliaciones en el aeropuerto de El Alto.







50 millones de dólares. La empresa de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa) debía invertir en las refacciones ese monto.







DATOS



Sabsa administra las principales terminales.La empresa estatal se encarga de administrar la infraestructura y condiciones de seguridad de los aeropuertos de El Alto, Viru Viru y Jorge Wilstermann. Su personal no tiene contacto directo con los pasajeros.



Gobierno pagó 23 millones de dólares por Sabsa. El Gobierno central acordó el pago de 23 millones de dólares en mayo de 2017 por la nacionalización del paquete accionario de Sabsa. La compañía había demandado 85 millones al momento de la nacionalización.



Cochabamba recibió la inversión más baja. En el aeropuerto Jorge Wilstermann se habilitó y amplió la planta alta de la terminal aérea con una plaza de comidas y una sala de conferencias, ascensor y la implementación de dos mangas de abordaje. La inversión fue de cerca de 10 millones de bolivianos.



En El Alto se invirtió 49 millones de bolivianos. Con una inversión de 49,1 millones de bolivianos, Morales entregó el 1 de julio de 2015 la ampliación del aeropuerto de El Alto. Se incorporaron 30 mostradores dobles, 12 oficinas para empresas y espacio de control de rayos X.







FALTA DE HUB AFECTA A LA EXPORTACIÓN LOCAL



Josué Hinojosa



La demora de dos años en la construcción del hub de Viru Viru repercute en la pérdida de oportunidades de crecimiento de algunos sectores productivos que requieren los servicios de transporte de carga aérea para exportar.



Entre ellos se destaca la producción de frutos frescos, flores, joyería, metales preciosos y otros bienes con alto valor agregado, informó el gerente técnico de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Rafael Riva.



Agregó que al no haber un hub el país pierde oportunidades de generación de nuevas industrias y empleos. “Habían proyectos de exportación de frambuesa, pero por la falta de oferta de transporte aéreo no pudo prosperar y cerró. Esa es una pérdida de oportunidad de crecimiento y diversificación de exportaciones”, dijo.