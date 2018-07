Piden a la ABC activar el proyecto Túnel de Alarache



El País.- Diferentes sectores le recordaron a la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) que aún está pendiente el proyecto del Túnel de Alarache. Por ello piden a la mencionada institución reactivar el proyecto, pues considera que “al parecer ha quedado en el olvido de las instituciones sociales y estatales” pese a ser un compromiso para mejorar la transitabilidad en la ruta Tarija – Bermejo. Al respecto, la Gerencia Regional asegura que el proyecto está en cartera y continúa pendiente parte de su financiamiento.



El “túnel falso” de Alarache colapsó el año 2006, debido a un supuesto mal cálculo del material con el que fue construido, por lo cual, la empresa OAS dejó el año 2012 la suma de 3,5 millones de dólares para que se realice una nueva infraestructura. El aporte de la entidad extranjera se debe a un contrato de subrogación que realizó con la expulsada constructora Queiroz Galvao, encargada de la ruta Tarija – Potosí. La previsión era que la ABC debía financiar el 50% del proyecto.



Consultado al respecto, el secretario general del Sindicato de Transporte “15 de Abril” de Bermejo, Ismael Fernández, explicó que esta obra es una necesidad y yace en el recuerdo de los transportistas que transitan continuamente la ruta. Sin embargo, manifestó que no se tienen novedades desde hace mucho tiempo y se teme que el proyecto haya quedado relegado, por una parte por la falta de presión de la sociedad y por otra ante las prioridades de la estatal ABC en el departamento.



“Este túnel vale la pena, vamos a coordinar con los ejecutivos de transporte para informarnos del estado del proyecto. Hay que recordar que en su momento se ha caído un túnel que hicieron en ese lugar donde siempre hay derrumbe; hemos estado en la dirección departamental de la ABC en Tarija pero no nos comentaron nada nuevo de este tema”, manifestó.



El director de la Comisión de Transporte del Comité Cívico de Tarija, Gustavo Rodríguez, opinó que la necesidad de contar con un nuevo túnel es una realidad pero el tema solamente resurge cada vez que ocurren incidentes o se tiene algún accidente, por los derrumbes que se dan en la zona que es inestable geológicamente.



“A la ABC le corresponde poner un monto similar al de la OAS. Se ha indagado varias veces qué pasa con este proyecto que exigimos se vuelva a licitar. La última información de la instancia nacional que recibimos es que la doble vía Villa Montes – Yacuiba es la prioridad, pero tampoco se tiene avance significativo ahí”, reflexionó el dirigente.



Consultado el gerente regional de la ABC, Fohad Amás, explicó que el Túnel de Alarache está en el listado de proyectos y se está en búsqueda de una contraparte mediante el financiamiento de entidades internacionales para su ejecución. El tema, según mencionó, está en la oficina nacional de la estatal caminera, y cuenta con un diseño y un monto de dinero depositado por OAS.



En ese marco, Amás aseguró que la obra no se dejó de lado y se va a hacer, asimismo reconoció que la preocupación de los transportistas es legítima. Empero, ante la consulta sobre la posibilidad de redireccionar los recursos de otro proyecto departamental como plantean algunos dirigentes del transporte, Amás expresó que habría que ver si el marco legal permite un replanteamiento de prioridades. Mientras tanto, indicó que los recursos están destinados al túnel que se constituye en una solución parcial para una zona inestable que últimamente no está dando problemas.



Características del proyecto caminero pendiente



El proyecto consistía en la construcción del nuevo túnel perforando la montaña, infraestructura que tendría una extensión de 440 metros lineales y costaría siete millones de dólares, monto en el que ABC debe poner una contraparte. Sin embargo, con el pasar de los años gerentes que pasaron por la estatal caminera dieron cuenta que al margen del dinero que dejó la empresa extranjera, el estudio fue observado y necesitaba un reajuste, correspondiendo su evaluación en cuanto al presupuesto y condiciones técnicas.