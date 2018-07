Capacitarse en redes sociales es una elección rentable para las empresas



02/07/2018 - 07:34:18

El Día.- Las redes sociales están cobrando gran importancia en la sociedad actual, reflejando la necesidad de las organizaciones que buscan posicionar su marca. El dominio de estas herramientas digitales se ha implementado mucho en diferentes empresas para llegar de manera rápida a su público, ya que permite tener un fácil acceso a la información.



“Ya no se utiliza un marketing tradicional donde teníamos que imprimir volantes y prender afiches por las calles, hoy podemos promocionar un producto o servicio con un solo clic”, explicó Mariano Cabrera, experto en publicidad y marketing.



Empresas en las redes. Para el especialista en marketing y publicidad, Alex Oyardo, las redes sociales no solo le permiten tener una presencia a las empresas por medio de la cual potenciales clientes puedan llegar a conocerla o clientes actuales puedan comunicarse y tener una relación más estrecha, también es una buena herramienta de comunicación. "La comunicación que ofrecen las redes sociales a las empresas es rápida, efectiva, sencilla y puede llegar a muchas personas, en cuantas más redes sociales se esté mayor puede ser la presencia y mayor las personas que la sigan en internet", explicó Oyardo.ç



Sin embargo, muchas de las empresas de nuestro país, no le dan un buen uso a las redes. Se debe entender que existe una red social para cada tipo de empresa. En Bolivia la mayoría solo se ha centrado en el Facebook, dejando de lado YouTube que también es otra red bastante utilizada en nuestro país. "A veces aprendemos a usar solo una herramienta y no buscamos otra. Nos obsesionamos con el manejo de una sola red, sin darnos cuenta que perdemos comunidad en otras".



Manejo de redes. Saber utilizar estas herramientas digitales de forma profesional es necesario. La demanda para capacitarse y lograr el manejo adecuado de las redes se ha incrementado. De hecho, las empresas capacitan de manera interna a sus empleados para que puedan estar a la vanguardia en cuanto al uso de las redes, señaló Oyardo.



Si bien es necesario aprender y capacitarse, la mayoría de estos cursos, que por lo general duran de 3 a 5 días, solo se enfocan en la enseñanza de Facebook. "De cada 30 cursos que existen, solo hay uno en otra red social. Estamos poniendo a Facebook en un pedestal".



Riesgos. Oyardo señala que la presencia de las empresas en las redes sociales puede llegar a dañar su reputación. Debido a la filtración de información, que pueden ser vulneradas y utilizadas de manera que dañen la imagen de una empresa. La incorporación de algún tipo de protección de marca dentro de la estrategia global de marketing digital es fundamental para evitar cualquier daño a la reputación de la empresa y a la confianza que tienen los clientes en la misma.



Community Manager. La figura del community manager es indispensable. Su trabajo en las redes sociales marca la diferencia para las empresas, puede significar un despegue, resurgimiento o un hundimiento, según quien realice esta tarea. Pero muchas veces las empresas no toman conciencia de la importancia de esta función y delegan este trabajo a una persona sin experiencia. "En Bolivia se destruye la figura real y el rol de un community manager, porque lo vemos como una persona que solo sube fotos y publicaciones". En nuestro país un especialista en esta área llega a ganar desde 400 a 1.000 dólares.



La red social más utilizada. Según el estudio de We Are Social y Hootsuite en el año 2017, del total de la población mundial que es de 7.593 millones de personas. De ellas, el 53% usa Internet, concretamente 4.021 millones. Es decir, más de la mitad de la población mundial usa Internet. Convirtiendo a Facebook en la red social preferida por los usuarios de todo el mundo, con más de 2.000 mil millones de usuarios activos cada mes. La segunda red social es YouTube con 1.000 millones de usuarios, le sigue Qzone una red social de China con 632 millones y en el cuarto lugar está Instagram con 600 millones de usuarios. Dentro de las plataformas de mensajería/app de chat, WhatsApp se posiciona en primer lugar con 1.300 millones de usuarios.



Facebook lidera en Bolivia. La encuesta nacional de opinión sobre tecnologías de información y comunicación que ha sido elaborado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) menciona que, Facebook es la red social más utilizada por los bolivianos con un 94%. YouTube, la red social para ver videos, es la segunda más usada con un 40%, le sigue Twitter la red de los mensajes cortos con 17% e Instagram con el 15%.



Capacitación sobre el manejo de redes sociales



Diferentes instituciones en nuestra ciudad organizan cursos o talleres de capacitación en el manejo de redes sociales debido a la importancia de su implementación en las empresas. Instituciones como la Cainco, UPSA, UPDS y otras organizaciones, ofrecen estos cursos para el público en general. Los precios están desde los Bs 50 hasta los 50 dólares, esto depende de la duración que por lo general es de 3 a 5 días, el tema y el disertante.



¿Cuánto dinero gana Facebook contigo y cómo lo hace?



La más grande de las redes sociales está haciendo más dinero que nunca y, si eres usuario, puedes saber en promedio cuánto de ese éxito se debe a ti. Solo entre julio y septiembre de 2017, los ingresos de Facebook superaron los $us 7.000 millones, según hizo público la empresa.



Una cifra tan formidable que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el ingreso de Facebook supera el Producto Interno Bruto de más de 40 países. A la compañía fundada por Mark Zuckerberg, en cambio, le bastaron tres meses para alcanzarla.



La razón de estas multimillonarias ganancias no es ningún secreto: sus usuarios.



El creciente número de los que usan Facebook se traduce en potenciales clientes para las compañías que compran espacios en la red social para publicitarse. Según la web Statista, especializada en bases de datos, durante julio y septiembre Facebook alcanzó los 1.790 millones de usuarios activos. Esa cifra equivale casi a la cuarta parte de la población mundial. Si dividimos los ingresos trimestrales de la red social por el número de quienes la usan obtenemos $us 4,01.



Este monto representa el promedio mundial de lo que ganó Facebook con cada uno de sus usuarios en ese período/BBCmundo.