Anapo destaca la apertura del mercado de China



01/07/2018 - 18:20:09

Santa Cruz.- ANAPO destacó las gestiones que viene realizando el Gobierno nacional para concretar la apertura del mercado de China para las exportaciones de soya, considerando que es el principal mercado mundial para la exportación de grano de soya, con una demanda anual de 100 millones toneladas.



Esta situación fue expresada por Richard Paz, Presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo – Anapo, en razón a los contratiempos que se presentaron para concretar la apertura del mercado de China en la visita del Presidente Evo Morales a ese país.



"Nos han informado que las observaciones que existen están relacionadas con la existencia de algunas malezas que existen en el país, pero las cuales no se encuentran en las zonas de producción de soya, por tanto no corresponden, y que a través del Senasag están enviando la documentación para subsanar esas observaciones. Somos optimistas que en el corto plazo se lograra concretar la apertura de este importante mercado para las exportaciones, principalmente de grano de soya".



Señaló que la apertura de este mercado es importante para garantizar las exportaciones de soya, principalmente de grano, más aún si pretendemos ampliar la frontera agrícola y triplicar la producción de alimentos, como se ha planteado en el Encuentro Agroindustrial Productivo con miras a la Agenda Patriótica al 2025.



Como sector productivo hemos impulsado la apertura de este mercado desde hace un par de años, porque estamos convencidos que debemos estar preparados con el acceso a nuevos mercados, para cuando existan las condiciones de aumentar considerablemente la producción, más aun si consideramos que existe superficie suficiente para ampliar la frontera agrícola.



Indicó que no ven mayores problemas para concretar las exportaciones de grano de soya, porque al ser un commoditie su cotización estará en función a los puertos donde se negocien las cantidades de exportación, siendo más probable que estén en función al Puerto de Rosario de Argentina, que constituye una de las salidas más ventajosas utilizando la hidrovía.



"Acotó que más bien la posibilidad de acceder a este mercado será beneficioso para los productores porque habrán más compradores para la exportación y ello ayudará a transparentar la formación de un precio correcto para los productores".



Comentó que como sector productivo están de acuerdo en que las exportaciones sean en productos con valor agregado (harina y aceite), pero para ello, lo único que tienen que hacer las agroindustrias es pagarle al productor el precio correcto por su grano, que es el precio de oportunidad de exportación.



Para finalizar, Paz expresó que para aprovechar la importancia de este mercado también es importante que el Gobierno nacional proceda con la liberación total de las exportaciones de soya, con la finalidad de contar con la certidumbre necesaria para concretar los negocios de exportación.