Crece el uso de focos ahorradores y surgen opciones para reciclar



01/07/2018 - 09:25:54

Los Tiempos.- Los focos ahorradores, los tubos fluorescentes y lámparas de sodio son de uso común en las casas por sus beneficios para reducir el consumo de energía, por lo que, su uso va en aumento.



Sin embargo, también representan un riesgo para el medio ambiente y la salud.



Según un estudio realizado en 2016 por la fundación suiza Swisscontact se prevé que hasta el 2020 haya un incremento del uso de tubos fluorescentes usados (TFU) en el eje metropolitano.



En 2016, se detectaron 563.437 TFU por 1.149.871 habitantes. En 2017, hubo un aumento a 573.147 TFU por 1.169.688 pobladores. En 2018, se proyectaron 583.020 por 1.189.836 personas.



En tanto, para 2019 se prevé 593.040 TFU por 1.210.286 habitantes y para el 2020, se estima 603.189 TFU por 1.230.997 pobladores.



El gerente de la empresa Mekatronika, Marco Antonio Arancibia, informó que es posible recuperar el plástico y vidrio de los tubos y focos, sin embargo, el trabajo es complicado, porque se debe liberar el mercurio.



Recalcó que además de trabajar con empresas e industrias, Mekatronika lo hace con hogares a través del recojo a domicilio por un costo.



Explicó que estas bombillas contienen de 2 a 35 miligramos de vapor de mercurio, que al romperse liberan el químico alterando el sistema nervioso. Los más vulnerables son los niños y mujeres embarazadas, porque la sustancia es bioacumulable.



“El mercurio es un metal bioabsorbible, una de las principales entradas es por la respiración, pasa por los pulmones, sangre y afecta al sistema nervioso”, dijo.



Siguió: “Uno de los síntomas es que las personas empiezan a temblar y no pueden dormir, además disminuye los años de vida”.



Asimismo, enfatizó que la presencia de mercurio en el ambiente no es notoria y al romperse algún material que lo contenga en un sitio poco ventilado puede quedarse muchos días, si es que no se hace la limpieza adecuada. El peligro también radica en acumular los focos.



“Hay empresas, colegios y universidades que acumulan los focos en lugares poco adecuados y pueden romperse, esto provocaría una intoxicación. Se debe hacer el tratamiento de los tubos fluorescentes y focos ahorradores utilizados”, agregó.



“Todas las personas que utilicemos los focos debemos protegerlos para no romper el vidrio, ya que contienen componentes tóxicos para la salud. No deben estar mezclado entre la basura, lo recomendable es entregarlos a una empresa para el tratamiento”, dijo la representante regional de Swisscontact, Carola Ortuño.



Tratamiento



El gerente de Mekatronika explicó que el tratamiento de los focos consiste en su reducción por trituración, controlando los vapores de mercurio. Luego se descontamina los residuos de vidrio, latón y plásticos, y finalmente se recupera el químico para almacenarlo.



Expresó que este proceso no es gratis. La empresa cobra entre 4,5 y 6,5 bolivianos por tubo y foco. “Es necesario que la población entienda que este proceso tiene un costo, pero es necesario. Trabajamos con empresas donde el nivel de mercurio es abundante, hay que cuidar al personal”, añadió. El número de contacto es 724-89887.





Ley 755



El director de Medio Ambiente de la Gobernación, Elmer Ortuño, señaló que el reglamento de la Ley 755 de gestión integral de residuos ya está concluido.



SEPA MÁS



El mercurio contamina los suelos y el agua



Cinco miligramos de mercurio pueden contaminar hasta 10 mil litros de agua, lo que causa la intoxicación de los seres vivos, según explicó el gerente de la empresa Mekatronika.







Pilas y termómetros tienen mercurio



Además de los tubos fluorescentes y focos ahorradores, las pilas botón, los termómetros, interruptores, productos para aclarar la piel y farmacéuticos contienen cierta cantidad de mercurio.







Almacenamiento en contenedores de acero



Un contenedor de acero inoxidable AISI 304 puede almacenar hasta 1.000 gramos de mercurio. Para ello, se necesitan hasta 120.000 tubos fluorescentes o 200.000 focos ahorradores. Una vez obtenido el peso mencionado se puede realizar la conversión al cinabrio artificial, con la adición de azufre y de esa forma estabilizar al mercurio.







Empresas que trabajan con Mekatronika



Las empresas que trabajan de manera continua con Mekatronika son Fideos Coronilla S.A. y Unilever.







Mercurio provoca enfermedades



Los síntomas del exponerse al mercurio toman más fuerza con el tiempo.







OPINIÓN

“La cantidad es pequeña, pero el peligro es enorme”



Pierre Ammann Ingeniero Químico



Todos los tubos fluorescentes, focos de bajo consumo, lámparas amarillas y alumbrado público, entre otros, contienen mercurio. Tratar los focos ahorradores es más complicado que los demás por el material que tienen.



La cantidad de mercurio es pequeña, pero el peligro es enorme. En muchos lugares hay demasiados focos que suman una cantidad considerable de mercurio, que al romperse pueden dañar la salud de las personas.



Lo complicado es intentar reciclar los materiales con los que está hecho un foco. Además, para ello se tiene que recuperar el mercurio, no conozco muchas empresas en Bolivia que hagan esta labor.



Al igual que cualquier producto, los focos tienen una fecha de vencimiento, no hay que romperlos. Es necesario realizar un buen tratamiento para evitar que el mercurio se esparza. Necesitamos tener cuidado, porque daña seriamente la salud.