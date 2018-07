Consultas inmobiliarias, unos 350 mil cruceños visitan portales digitales



01/07/2018 - 09:21:31

El Día.- Qué tipo de inmueble buscan más los cruceños? ¿Qué precios están dispuestos a pagar? ¿Cuáles son los barrios de Santa Cruz más demandados? Estos datos y muchos más se recogen en un informe de InfoCasas, elaborado con Big Data del portal analizando el comportamiento de búsqueda de los más de 350.000 usuarios que ingresan a buscar propiedades cada mes.



Las mujeres son las que más buscan. Al analizar las visitas a nuestro portal hay un dato que llama la atención: el 64% de las búsquedas en InfoCasas son realizadas por mujeres. Esta cifra es reflejo de un empoderamiento cada vez más pronunciado de la mujer en el ámbito inmobiliario. Las mujeres están ganando terreno liderando la decisión de compra de inmuebles a nivel familiar, pero también en el ámbito de la inversión.



La principal conclusión que se obtuvo de este análisis es que las mujeres no solo buscan más inmuebles que los hombres, sino que además muestran ser inversoras más seguras y cautelosas en Bienes Raíces.



Las mujeres evalúan más los precios, dan prioridad a la seguridad del inmueble y son más meditativas en todo el proceso de búsqueda. Eso da como resultado inversiones menos riesgosas y más cantidad de inversiones rentables.



Para las inmobiliarias y desarrolladoras, contar con más profesionales mujeres no solo es una forma de construir equidad, sino también de potenciar sus resultados.



No solo "millenials". El segundo dato que se desprende de este informe es que, pese al concepto de "analfabetos tecnológicos" que se maneja con los adultos, el 48% de quienes utilizan este portal oscilan entre 36 y 60 años. E incluso los mayores de 60 representan un considerable grupo del 4%.



Lejos de sorprender, en realidad esto marca una tendencia: los adultos se están adaptando y están adoptando las nuevas tecnologías. Eso no lleva a un tercer dato, que es el origen de la búsqueda. Sin duda, la computadora es cada vez menos utilizada, pues el 65% de las requisas parte de un celular, frente a un 34% de la PC y mucho más residual, un 1 por ciento, de la tablet.



Realidad sociocultural. Un detalle muy interesante del informe es que de acuerdo a ciertas variables detectadas y clasificadas por los buscadores, se puede interpretar el comportamiento socioeconómico, cuando no cultural, de la población local.



Por ejemplo, se determinó que entre junio y diciembre es cuando más búsquedas se realizan, algo lógico si tomamos en cuenta que la actividad agropecuaria, base de la economía cruceña, se mueve básicamente en ese periodo de tiempo.



Un detalle que tiene que ver más con hábitos culturales es el hecho de que el día de mayor frecuencia para buscar es el lunes, y al mediodía, igual que cuando se empieza una dieta o se decide cambiar algún hábito.



Este punto también refleja las necesidades de los usuarios, que en un 66% buscan alquiler, frente a un 31% que quiere comprar un inmueble y cada vez más descartado, un 3% que va tras un anticrético, forma de acuerdo inmobiliario exclusiva de Bolivia.



¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto. Esas interrogantes también se responden en el informe. Si se trata de preguntarse ¿Qué buscan los usuarios? Si se trata de alquilar, el 61% busca departamentos y el 39%, casas. Pero para la venta se intercambian las prioridades 58% viviendas, 42% apartamentos en condominios.



¿Cómo buscan? Los filtros que más se utilizan son el precio y la cantidad de dormitorios. El 59% de los clientes busca lo primero y el 53%, lo segundo. Otros ítems como la seguridad y que esté ubicado en un condominio tienen la mitad de importancia en promedio que los dos primeros.



La zona Norte responde a la interrogante de Dónde. Es el área geográfica más apetecida para buscar tanto alquiler como venta, sin contar el barrio de Equipetrol que se considera aparte. El centro, el oeste y el este, en ese orden, representan las mayores consultas al portal.



Por último están el ya mencionado Equipetrol y el Urubó.



En promedio, los que buscan alquileres están dispuestos a pagar 480 dólares por un departamento de dos habitaciones. Mientras que los compradores aspiran a una casa de tres dormitorios a un precio promedio de 95.000 dólares. No obstante, de acuerdo a las conclusiones de InfoCasas, los usuarios priorizan el precio antes que el lugar.



El proceso. Los datos discriminados también muestran que el proceso de búsqueda de alquiler demora alrededor de dos meses; mientras que el de compra llega hasta cinco.



El inquilino mira alrededor de 61 opciones y realiza unas 21 consultas; pero el comprador promedia 78 posibles casas, aunque realiza unas 18 consultas.



Los datos que debe interesar tanto a los arrendatarios como a los que están vendiendo casas son una buena localización, respuesta inmediata y localización exacta del predio que quiere alquilar o vender. Es decir que las publicaciones mejor presentadas tienen mayores opciones de éxito en el negocio.



45 por ciento

Más de posibilidades hay de agendar una visita si la respuesta es 30 minutos tras la consulta.



35% tiempo

Es el ahorro que se logra con una buena presentación del inmueble.



51% Teléfono

Ese porcentaje tiene más posibilidades de negocio si su número es visible.



Son datos útiles para el negocio inmobiliario



Conocer el comportamiento de los usuarios que buscan propiedades permite tener un panorama de las tendencias de la demanda, y cómo van evolucionando año a año. Los datos de búsqueda que se registran en www.infocasas.com.bo muestran las preferencias de los consumidores de forma precisa: qué tipo de inmuebles buscan, si se prefiere alquilar o comprar, qué promedio de precios se busca, cuáles son los barrios más demandados, qué momento de la semana es el preferido para buscar.



Esa información es muy valiosa para prever cómo se comportará el mercado en el próximo año, y para que las inmobiliarias optimicen su servicio en función de las preferencias de los usuarios.



Todos los datos del informe fueron extraídos del análisis de las visitas y comportamiento de búsqueda en el portal www.infocasas.com.bo.