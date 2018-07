Plataformas ciudadanas del 21F declaran dictador a Evo Morales



01/07/2018 - 09:03:21

Opinión.- Las plataformas ciudadanas del país que están en contra de la repostulación del presidente Evo Morales se reunieron ayer en Cochabamba y decidieron declarar al presidente Evo Morales como “el nuevo dictador de Bolivia”, en su primer congreso nacional.



También determinaron dar un plazo al Primer Mandatario y al Tribunal Supremo Electoral hasta el 6 de agosto para responder a una carta que enviarán exigiendo se pronuncien al respecto.



Según el presidente del Congreso, Christian Tejada, en caso de que no haya una respuesta, se preparará una gran concentración en Caracollo, el 1 de octubre para salir en caravana hasta la sede de Gobierno.



“Vamos a marchar nueve días y el 10 de octubre celebraremos en La Paz el Día de la Democracia y tendremos movilizaciones que serán definitivas. No tenemos miedo a la cárcel”.



Tejada, que es uno de los fundadores de la Plataforma Generación 21, también se refirió a otras medidas que se asumirán a partir de ahora.



“Cada sábado, las personas tienen la obligación moral de salir a la calle con su polera del 21F. Es su uniforme y cada 21 de mes vamos a embanderar nuestras casas y oficinas con la tricolor nacional y la bandera del 21F”.



Dijo también que la población tiene que entender que Bolivia está dividida entre los que defienden la dictadura y los que están con la democracia. A su vez, explicó que no se puede hablar de ningún tipo de candidatura o partidos políticos porque “en dictadura no hay elecciones, porque sería darle legitimidad a algo ilegal”.