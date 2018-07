El MAS Cercado cuestiona el rol interno de los campesinos



01/07/2018 - 08:58:56

El País.- El representante del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cercado, Henry Párraga, cuestionó el accionar de algunos representantes y autoridades campesinas frente al apoyo político hacia la directiva departamental del partido de Gobierno.



Entre los cuestionados se encuentra la secretaria de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Sara Armella y el secretario de Comunicación de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), Miguel Gallardo.



“Habían ciertas autoridades, como la expresidenta de la Asamblea Departamental (Sara Armella) junto a otras personas que estaban de cierta forma utilizando al sector campesino o a algunos dirigentes para desconocer a una directiva departamental, sin embargo, lo que se debe hacer es practicar la democracia interna”, explicó Párraga.



Al mismo tiempo, explicó que una parte del sector campesino expresó su descontento con el actual ejecutivo departamental del MAS en Tarija, René Sánchez, ya que tras el congreso de diciembre pasado en Bermejo, que concluyó con la posesión del nuevo ejecutivo departamental, los dirigentes campesinos en desacuerdo buscaban invalidar a la nueva cabeza del MAS argumentando que la Fsucct no estuvo presente, por lo que se debería llevar a cabo nuevamente las elecciones.



Después realizaron un par de ampliados para constatar si la postura del sector campesino era unánime a lo mencionado anteriormente, pero según Párraga el presidente departamental del MAS tuvo un respaldo mayoritario.



“Algunos dirigentes campesinos, como el señor Miguel Gallardo, fueron los que se opusieron. Yo creo que primero hay que ser militante del MAS, hay que estar inscrito, hay que estar registrado en la Tribunal Electoral Departamental (TED) para poder realizar este tipo de pedidos a las organizaciones o querer volver a hacer un Congreso Ordinario del MAS, pero ni siquiera es militante y hoy por hoy son dirigentes de la Fsucct”, dijo Párraga.



Por consecuencia, los militantes del MAS se manifestarán públicamente en contra de estas acciones la siguiente semana. Otro de los temas cuestionados fue la gestión de Armella en la ALDT.



“El MAS en la Asamblea debe tener un protagonismo político propositivo, pero a la vez de fiscalización a la Gobernación, pero para eso se necesita tener a todos los asambleístas del MAS en una sola línea. Lo que no vino pasando con la compañera Armella. Ella iba por un lado, la directiva por otro. Estos problemas nos han acarreado un bajón político, porque la única institución representativa que tenemos por el momento es la Asamblea”, manifestó Párraga.



Uno de los aludido, Miguel Gallardo, ante el cuestionamiento realizado por Párraga, argumentó que esperará la llegada del viceministro de Justicia, Nelson Cox Mayorga, para emitir la postura que tiene el sector campesino ante la dirigencia departamental del MAS.



Campesinos quieren un cambio en el MAS



Desde hace tiempo la dirigencia campesina de Tarija habla de impulsar un cambio en la dirigencia departamental del MAS. A inicios del mes de junio el ejecutivo de la Fsucct, Osvaldo Fernández, informó que tenía previsto llamar a un nuevo congreso para constituir una directiva departamental donde estarán presentes representantes de todo el departamento para lograr legitimidad en la dirigencia. Existe descontento con el mandato de René Sánchez.

“Se lanzará la convocatoria para elegir la nueva directiva donde Sánchez puede postularse porque tiene derecho, pero no se lo ha estado reconociendo porque en el congreso que se lo eligió solamente estaba Bermejo, Cercado y El Chaco, sin tomar en cuenta a las demás provincias”, indicó.



Al respecto, el director departamental del MAS, René Sánchez, afirmó que previamente la Fsucct ya intentó llevar adelante un congreso, pero no lo ha logrado porque él cuenta con el aval del presidente Evo Morales. Incluso mencionó que el exdelegado político del MAS en Tarija, el ministro César Navarro, fue removido de esta función precisamente por apoyar esta intención que, señaló, viene generando división interna.