Iglesia ve manipulación de imagen del Cardenal



01/07/2018 - 08:40:30

Correo del Sur.- El secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), padre José Fuentes, criticó la manipulación de la imagen del nuevo cardenal Toribio Ticona Porco con rótulo de indígena y lamentó que esté siendo usado al servicio de un partido político y no a favor de todos los bolivianos.



“Hemos asistido a una manipulación de la figura (del Cardenal), un poco bastante pobre en cuanto al desarrollo intelectual. Han querido ponerlo al servicio de un partido y me parece gravísimo este intento”, afirmó.



El Obispo señaló que el país necesita un Cardenal que esté a favor de todos y no secuestrado por un partido político. Cuestionó que esté siendo utilizado por el partido de gobierno bajo la ideología del indigenismo. Dijo que, como miembro de la CEB, Ticona debe estar al servicio de la sociedad. “(Queremos) un Cardenal para todos, no un Cardenal secuestrado por una ideología, por un partido o por una facción del país, sino un Cardenal de verdad al servicio de todos los bolivianos. El Cardenal tiene que estar al servicio del pueblo, al servicio de grandes valores, al servicio de la justicia, al servicio de la verdad, como está la Iglesia en Bolivia”, señaló.



Su declaración se produce después de que el papa Francisco consagrara a Ticona como nuevo Cardenal de Bolivia durante una ceremonia realizada el jueves en el consistorio del Vaticano, adonde asistió el presidente Evo Morales.



Fuentes criticó al indigenismo como ideología. Dijo que “tiene ciertos visos de excluyente de las personas que no son indígenas”. Instó a los bolivianos a “ir más allá del indigenismo, a construir sociedad y grupos donde todos indígenas y no indígenas se puedan sentir hermanos”.



Aplaudió que Ticona haya sido nombrado como Cardenal, pero aclaró que no es el único indígena al interior de la CEB.



“En la Conferencia Episcopal hay un buen grupo de obispos, gracias a Dios, cada vez más bolivianos, y también un buen grupo de obispos de origen indígena. No es el único el Cardenal (Ticona). Es muy bonito que le haya elegido el papa Francisco por el motivo de ser indígena, pero no manipulemos con el tema del indigenismo”, dijo en una entrevista con el programa “No Mentirás”, en el canal PAT.



El Secretario General de CEB reiteró sus críticas al Gobierno de pretender usar la amistad que tiene el Cardenal con el Presidente para fines partidarios y no en beneficio de los bolivianos. Pidió a Dios y exhortó a los connacionales a ayudar para que el Cardenal esté al servicio de la verdad y la justicia.



“No querer utilizar también el hecho de que él ya tiene muchos años, el hecho de su amistad que pueda tener con el Presidente (Evo Morales) para ponerlo al servicio de una facción, de una parte de lo que es el pueblo boliviano”, prosiguió. “Ojalá que el Señor lo ilumine y entre todos le ayudemos para que esté al servicio de todos, nos ayude a caminar hacia el Señor y a caminar en una Bolivia mejor, una Bolivia de justicia, una Bolivia de verdad, una Bolivia de encuentro entre todos”.



Fuentes calificó de positivo que el Cardenal se haya abrazado en el Vaticano con Morales y haya hecho lo mismo con un grupo de mujeres vestidas con una polera que tenía la inscripción de “Bolivia dijo No”. “Una foto del Cardenal abrazando a su presidente me parece que es lo normal que tiene que pasar entre nosotros, una relación de colaboración, y que el Cardenal también se fotografíe con un grupo de bolivianas también me parece bien, (porque) un Cardenal tiene que ser para todos, no un Cardenal secuestrado por una ideología, por un partido o por una facción del país”, aseveró.