Rafael Quispe se declara diputado independiente y niega haber gestado un golpe a la Alcaldía de El Alto



01/07/2018 - 08:39:25

La Razón.- El diputado elegido por Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe se declaró un legislador "independiente" sin tener jefes, ni partido político y negó que con el proceso judicial en contra de la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, se haya pretendido gestar un golpe institucional.



Tras conocerse la decisión judicial de medidas sustitutivas en el proceso que se le sigue por la denuncia de enajenación de un terreno edil, Quispe dijo sentirse satisfecho, ya que así se evitaría un golpe institucional para que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tome el control de la alcaldía de El Alto.



“Yo soy un diputado independiente, yo no tengo jefes, no tengo partidos, hemos hecho una alianza con Unidad Nacional con Samuel Doria Medina, yo no soy de UN (Unidad Nacional), sino soy un diputado independiente que ha hecho una alianza, soy un diputado de Unidad Demócrata”, afirmó Quispe.



Horas antes de instalarse la audiencia contra Chapetón, Quispe decidió retirar formalmente la demanda que presentó, sin embargo, el proceso continuó y la mañana de este viernes, la juez 3ro Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Claudia Castro, determinó el arraigo y con la obligación de presentarse cada 15 días ante la autoridad jurisdiccional, además, se le restringió hacer declaraciones sobre el caso.



“Yo creo que la decisión de la juez ha sido sabia; eso no quiere decir que es inocente, sino posterior a esto va a haber la acusación formal y va a haber una sentencia condenatoria ejecutoriada, entonces yo creo que el primer paso que ha dado la juez para que se defienda en libertad es loable y correcto”, añadió.



Ante la serie de críticas del oficialismo en que Quispe haya iniciado la demanda en contra de su propia correligionaria, el aludido afirmó solo cumplió con su rol de fiscalizar y negó haber pretendido hacer un golpe institucional en contra de Chapetón.



“El iniciar un proceso, no significa dar el golpe, es mi misión constitucional realizar las investigaciones, más bien, a mi deberían darme premio porque he metido más de 20 (personas) a la cárcel, incluidas a dos exministras del MAS porque he fundamentado mis denuncias, en tal sentido yo no he hecho ningún golpe”, insistió y dijo que continuará con esta labor.